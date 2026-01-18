¿Vuelve la lluvia a la Costa Atlántica?: cómo estará el clima esta semana en los principales destinos turísticos de Argentina
Una semana sin temperaturas demasiado altas, pero con un pronóstico que invita a disfrutar de la playa, espera a los turistas en la Costa Atlántica.
En la Costa Atlántica, el clima se mantendrá mayormente estable durante la próxima semana, con temperaturas agradables ideales para disfrutar de la playa. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, tanto turistas como residentes podrán aprovechar esta zona, una de las más concurridas durante el verano, con buen tiempo y condiciones propicias para actividades al aire libre.
Localidades como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell tendrán varios días con buen tiempo, ambiente cálido y cielo entre despejado y parcialmente nublado. Las temperaturas máximas se moverán en valores moderados a altos, mientras que el viento del sector marítimo podría hacerse sentir en algunos momentos.
En general, no se esperan lluvias significativas en la Costa Atlántica durante la semana. Las condiciones serán mayormente estables, con temperaturas agradables y cielos parcialmente nublados, lo que permitirá disfrutar de la playa y de las actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. La combinación de sol y nubosidad ofrecerá un clima agradable para turistas y residentes, manteniendo el ambiente típico de verano en la región.
El clima en Mar del Plata, día por día
- Lunes: jornada con buen tiempo, cielo despejado a parcialmente nublado y temperaturas agradables. El viento del sector este puede sentirse en la costa, pero sin afectar las actividades al aire libre.
- Martes: se mantiene la estabilidad, con ambiente templado a cálido durante la tarde. El cielo presentará intervalos de sol y algunas nubes, sin probabilidad de lluvias.
- Miércoles: continuará el buen clima, aunque con mayor presencia de nubosidad. Las temperaturas seguirán en valores moderados y el viento marítimo aportará una leve sensación de fresco.
- Jueves: aumentará la nubosidad y el ambiente se tornará más húmedo. Si bien gran parte del día será estable, comienzan a aparecer condiciones propicias para un cambio de tiempo hacia la noche.
- Viernes: el cielo estará mayormente nublado y las temperaturas podrían descender levemente.
- Sábado: escenario inestable, con chances de precipitaciones intermitentes y viento moderado. No se descartan mejoras temporarias, pero el tiempo será variable.
- Domingo: las condiciones tenderían a mejorar de manera gradual, aunque con nubosidad persistente. El clima será más fresco y ventoso, típico de la Costa Atlántica tras el pasaje de inestabilidad.