El clima en la Costa Atlántica.

En la Costa Atlántica, el clima se mantendrá mayormente estable durante la próxima semana, con temperaturas agradables ideales para disfrutar de la playa. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, tanto turistas como residentes podrán aprovechar esta zona, una de las más concurridas durante el verano, con buen tiempo y condiciones propicias para actividades al aire libre.

Localidades como Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell tendrán varios días con buen tiempo, ambiente cálido y cielo entre despejado y parcialmente nublado. Las temperaturas máximas se moverán en valores moderados a altos, mientras que el viento del sector marítimo podría hacerse sentir en algunos momentos.

El clima permitirá disfrutar de la playa en Mar del Plata. Foto: NA

En general, no se esperan lluvias significativas en la Costa Atlántica durante la semana. Las condiciones serán mayormente estables, con temperaturas agradables y cielos parcialmente nublados, lo que permitirá disfrutar de la playa y de las actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. La combinación de sol y nubosidad ofrecerá un clima agradable para turistas y residentes, manteniendo el ambiente típico de verano en la región.

El clima en Mar del Plata, día por día