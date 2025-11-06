Alerta por un inusual doble ciclón en Brasil que impactará en Argentina: cuándo llega y qué consecuencias tendrá

Dos centros de baja presión se combinarán en el sur de Brasil y generarán tormentas, vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura en gran parte del país. Cómo impactará en Argentina.

Alerta por un inusual doble ciclón en Brasil que impactará en Argentina. Foto: Unsplash.

Un inusual doble ciclón mantiene en alerta a buena parte del territorio argentino. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción entre dos sistemas de baja presión podría generar tormentas intensas, ráfagas de viento y un notable descenso de temperatura en los próximos días.

El fenómeno tendrá su centro principal en el sur de Brasil, según informó el observatorio MetSul Meteorología, que desde el domingo pasado viene advirtiendo sobre una situación de alto riesgo climático para el cierre de la semana.

Las primeras lluvias llegarán este jueves y continuarán durante el fin de semana, acompañadas por el ingreso de aire frío.

Cómo afectará el ciclón a la Argentina

MetSul indicó que el sistema se formará sobre el estado brasileño de Río Grande do Sul, entre el jueves 6 y el sábado 8 de noviembre, con presiones atmosféricas muy bajas —en torno a los 994 o 995 hPa—.

Los efectos más severos se sentirán en el sur de Brasil, donde se esperan vientos de hasta 100 km/h y acumulados de lluvia cercanos a 100 mm en un solo día. Luego, las precipitaciones avanzarán hacia Uruguay y el territorio argentino.

Durante los próximos días, el paso de los ciclones traerá un marcado descenso térmico. En Buenos Aires, el SMN prevé temperaturas mínimas de alrededor de 7 °C el jueves, y de 6 °C el sábado por la mañana, aunque las máximas podrían alcanzar los 20 °C por la tarde, generando una amplia variación térmica.

Cómo afectará el ciclón a la Argentina. Foto: Freepik

Provincias bajo alerta por lluvias y tormentas

Con el avance del sistema de ciclogénesis, el jueves 6 de noviembre se prevén lluvias fuertes y tormentas en la mayoría de las provincias: Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y Buenos Aires.

Qué es un ciclón y qué consecuencias puede tener

Un ciclón es un fenómeno meteorológico que se produce cuando masas de aire giran rápidamente alrededor de una zona de baja presión, generando vientos intensos, lluvias abundantes y cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

Ciclón en Australia.

Su sentido de rotación depende del hemisferio: en el norte lo hacen en sentido antihorario, mientras que en el sur giran en sentido horario. Según la región y la intensidad, pueden clasificarse como huracanes, tifones o ciclones tropicales.