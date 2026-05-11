Arranca una semana fría en el AMBA con mínimas de 6 °C:

Arranca una semana fría en el AMBA. Foto: Magnific

El comienzo de la semana encuentra al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajo un escenario térmico más propio del invierno que del otoño. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una masa de aire frío se afianza este lunes 11 de mayo sobre la región y mantiene temperaturas mínimas cercanas a los 6 °C, con máximas que apenas logran un repunte durante la tarde. El contraste entre mañanas frías y jornadas grises marca un contexto que cambia la percepción del clima desde temprano.

Este patrón responde a una atmósfera dominada por circulaciones frías persistentes, nubosidad variable y vientos que limitan la recuperación térmica. Si bien no se trata de un episodio extremo, la continuidad del frío a lo largo de varios días refuerza la sensación de un invierno avanzado. En este marco, el foco del pronóstico está puesto en cómo evolucionarán las temperaturas día por día y si el termómetro dará finalmente alguna señal de alivio en la segunda mitad de la semana.

Cuándo podría llegar un leve repunte térmico

De acuerdo al pronóstico del SMN, el leve repunte térmico comenzaría a notarse hacia el jueves 14 y el viernes 15 de mayo, cuando las temperaturas mínimas suban gradualmente hasta los 12 °C y las máximas se acerquen a los 18 o 19 grados. Cabe señalar que este cambio no responde a un giro abrupto del tiempo, sino a una paulatina modificación en la circulación del aire, con menor influencia de masas frías persistentes y algo más de estabilidad atmosférica.

El frío se instala en Buenos Aires y alrededores. Foto: NA (Juan Vargas)

De todas maneras, los especialistas aclaran que no se trata de un alivio pleno: el ambiente seguirá siendo fresco y otoñal, con mañanas frías y tardes apenas más templadas. El repunte será limitado y frágil, especialmente porque el ingreso de nubosidad y la falta de sol pleno continuarán condicionando la recuperación del termómetro.

Cómo evolucionan las temperaturas día por día

Lunes 11 de mayo: mínima de 6 °C y máxima de 16 °C. El día más frío de la semana. Mañana muy fría y tarde fresca.

Martes 12 de mayo: mínima de 8°C y máxima de 19 °C. Leve alivio térmico, aunque el ambiente sigue fresco.

Miércoles 13 de mayo: mínima de 10 °C y máxima de 18 °C. Temperaturas estables, con mañanas frías.

Jueves 14 de mayo: 12 °C de mínima y 18 °C de máxima. Empieza un repunte suave en la mínima.

Viernes 15 de mayo: mínima de 12 °C y máxima de 19 °C. Tarde algo más agradable, sin calor.

Sábado 16 de mayo: 12 °C y 17 °C serán las temperaturas para un fin de semana fresco y estable, ideal para abrigo liviano.

Cómo impacta el frío en la rutina diaria

El frío persistente se hace sentir en la rutina cotidiana del AMBA desde temprano. Las mañanas frías obligan a salir abrigado, recalcular tiempos de traslado y prestar más atención a la calefacción de los ambientes. Aunque las tardes ofrecen un pequeño respiro térmico, la sensación general sigue siendo fresca, especialmente en jornadas con nubosidad o viento.

Este escenario también condiciona las actividades al aire libre, que se ven limitadas por las bajas temperaturas, y refuerza una percepción colectiva de otoño avanzado. Sin llegar a ser extremo, el frío constante termina marcando el pulso del día a día, recordando que el clima empieza a jugar con reglas más cercanas a las del invierno.