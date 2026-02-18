El clima en Formosa promete un miércoles 18 de febrero de 2026 con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se prevé frescura con temperaturas que comienzan en 7.9°C. La humedad podría llegar a un 96%, lo que sugiere una sensación más húmeda de lo habitual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.5°C, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Sin embargo, los vientos serán moderados, con una velocidad de hasta 17 km/h, lo que podría aliviar el efecto del calor. Durante la noche, se espera que las condiciones continúen similares, manteniéndose cómodas. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, dado que las posibilidades de precipitación son bajas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 18 de febrero de 2026

En Formosa, el sol aparecerá a las 7:37 y se retirará a las 18:08. Estas horas de luz ofrecerán un día relativamente extendido para disfrutar de las actividades diurnas.

No olvides tomar medidas, como usar protector solar y mantenerse hidratado, si pasás mucho tiempo al aire libre.