Tormenta eléctrica. Foto: Unsplash.

Este jueves 19 de febrero se desarrolla una jornada particular en Argentina, con un paro general y el tratamiento de la reforma laboral en Diputados. En este marco, el clima jugará un papel clave, ya que se esperan tormentas muy peligrosas en algunos sitios, que se encuentran bajo alerta, tal como advirtió el pronóstico.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este jueves se darán importantes fenómenos que irán más allá de las lluvias, ya que se esperan tormentas eléctricas e importantes ráfagas de viento.

Clima; lluvias; tormentas.

Alerta naranja por tormentas extremas este jueves 19 de febrero

Si bien el agua puede aparecer en más provincias, el SMN explicó que son tres las que se encuentran bajo alerta naranja por tormentas fuertes. Este nivel requiere de precauciones mayores, ya que implica importantes riesgos para la población.

Los puntos del mapa afectados son el sur de Entre Ríos, todo Tucumán y el sur y este de Catamarca. Para estos casos, “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, según las consideraciones del Servicio Meteorológico Nacional.

Alerta naranja en tres provincias por tormentas muy fuertes. Foto: SMN

A qué hora llueve en Entre Ríos

En Entre Ríos, se detalla que “el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h”.

Estos eventos se darán por la mañana de este jueves 19, donde “se prevén valores de precipitación acumulada entre los 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual”.

A qué hora llueve en Tucumán y Catamarca

Con respecto a Tucumán y Catamarca, la mayor intensidad de la tormenta se dará por la noche, donde junto con las lluvias muy intensas aparecerá el “granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y principalmente precipitación abundante en cortos períodos”.

Inundaciones y temporal. Foto: X.

Cabe mencionar que otras provincias se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, como son San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Corrientes.

Alerta por tormentas extremas: las recomendaciones del SMN