El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por el ingreso de un sistema de tormentas intensas, asociado a nubosidad densa con fuerte actividad eléctrica, precipitaciones acumuladas cercanas a los 20 milímetros y ráfagas variables que podrían alcanzar los 60 km/h.

El organismo informó que además rige una alerta por el avance de un temporal significativo sobre la provincia de San Luis, donde la inestabilidad se mantiene desde hace varios días con tormentas eléctricas y lluvias abundantes. Para este miércoles 18 se prevén fenómenos de mayor intensidad, principalmente durante la noche, con valores de precipitación que podrían rondar los 20 milímetros.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones inestables persistirán hasta la tarde del jueves 19. Posteriormente se espera una mejora temporaria, aunque el mal tiempo retornará el viernes por la mañana y se extenderá hasta el sábado 21, jornada en la que se anticipan tormentas aisladas que marcarían el cierre del período de inestabilidad.

¿Cuándo llueve en Buenos Aires?

El reporte también señala que las lluvias alcanzarán este miércoles el centro de la provincia de Buenos Aires, mientras que durante la madrugada del jueves el sistema avanzará hacia el norte e impactará en la Ciudad de Buenos Aires. Tras el pasaje del frente, el fin de semana se presentará mayormente nublado, con temperaturas moderadas que no superarían los 28°C.

El clima para el resto de la semana

Miércoles 18 de febrero : mínima de 21°C y máxima de 31°C, con el cielo parcialmente nublado.

Jueves 19 de febrero : mínima de 22°C y máxima de 29°C, con tormentas aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde.

Viernes 20 de febrero : mínima de 20°C y máxima de 27°C, con el cielo parcialmente nublado.

Sábado 21 de febrero : mínima de 20°C y máxima de 28°C, con el cielo mayormente nublado.

Domingo 22 de febrero: mínima de 21°C y máxima de 27°, con el cielo nublado.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes