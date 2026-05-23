Se acerca el tormentón del año con 24 horas de tormentas eléctricas:

Pronostican lluvias para el 25 de mayo Foto: Archivo Reuters

Durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana, el noreste argentino vuelve a quedar bajo un escenario de inestabilidad con lluvias intermitentes y chances de tormentas eléctricas que pueden concentrarse en una ventana de mayor intensidad hacia el lunes 25 de mayo, especialmente en la zona de Puerto Iguazú y alrededores. En este contexto, el seguimiento de los avisos y alertas oficiales resulta clave, porque los eventos convectivos pueden variar rápido en cobertura e intensidad.

¿Qué se espera y cuándo sería el pico?

Los modelos de pronóstico consultados para Puerto Iguazú muestran un patrón con probabilidad alta de precipitaciones desde el domingo 24 y un tramo con mayor señal de lluvias el lunes 25, manteniéndose condiciones húmedas también el martes 26. En particular, para el lunes se observan valores de probabilidad de lluvia elevados en los pronósticos extendidos, lo que suele coincidir con una atmósfera cargada que favorece descargas eléctricas cuando se activan núcleos de tormenta.

El punto más delicado se concentraría entre la tarde/noche del lunes y la madrugada del martes, cuando suelen intensificarse los desarrollos convectivos en la región y aumenta el riesgo de chaparrones fuertes, actividad eléctrica frecuente y ráfagas. De todos modos, el detalle fino (horas exactas y montos) puede ajustarse con cada actualización, por lo que conviene mirar el mapa de alertas y los reportes recientes.

Clima; lluvias; tormentas. Foto: Unsplash

Zonas con mayor atención: Puerto Iguazú y el corredor turístico

En Misiones, el corredor que incluye Puerto Iguazú y el área de Cataratas suele ser particularmente sensible a estos episodios por la combinación de selva, humedad persistente y circulación de visitantes. Si el pronóstico se sostiene, la recomendación práctica es planificar actividades al aire libre con margen: priorizar horarios de menor probabilidad, sumar alternativas bajo techo y contemplar demoras por lluvia.

Qué significan las alertas del SMN

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional clasifica el riesgo en niveles. En términos generales:

Amarillo (Informate): fenómenos con capacidad de daño y posibles interrupciones momentáneas.

Naranja (Preparate): fenómenos peligrosos para la sociedad, bienes y ambiente.

Rojo (Seguí instrucciones oficiales): fenómenos excepcionales con potencial de emergencia o desastre.

Por eso, más allá de lo que indiquen apps privadas, la referencia para decisiones (traslados, eventos masivos, navegación, excursiones) debe ser el tablero oficial de alertas y sus actualizaciones.

Señales a vigilar: cuándo una tormenta puede complicarse

En episodios con humedad alta y lluvias repetidas, lo que suele generar problemas no es solo la lluvia “constante” sino los pulsos intensos en poco tiempo, que pueden saturar drenajes, provocar anegamientos puntuales y generar cortes intermitentes por descargas o viento. Si tu audiencia está en ruta o viaja, vale recalcar lo básico: evitar cruces con agua, reducir velocidad con calzada mojada y no refugiarse bajo árboles durante actividad eléctrica.

Pronóstico día por día (tendencia general)

Sábado 23: condiciones variables, con nubosidad y baja probabilidad de lluvia según el modelo/servicio consultado. condiciones variables, con nubosidad y baja probabilidad de lluvia según el modelo/servicio consultado. [

Domingo 24: sube la chance de precipitaciones y aparece señal de lluvia en el pronóstico extendido.

Lunes 25: tramo con probabilidad alta de lluvia y ambiente propicio para tormentas, con riesgo de actividad eléctrica.

Martes 26: persistencia de lluvias/chaparrones, con mejoras parciales posibles.

Recomendación final: cómo seguir el evento sin perderte cambios

Si vivís en Misiones o estás por viajar, la mejor estrategia es mirar dos capas:

Alertas oficiales (nivel y zonas) y su actualización. Pronóstico local por ciudad (tendencia y probabilidad por día).

Con eso evitás quedarte con un solo dato y podés ajustar planes con tiempo, sobre todo si la ventana más activa termina concentrándose —como anticipan varios reportes— alrededor del lunes 25.