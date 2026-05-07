Temporal en Pinamar. Foto: X @porquetendencia

Un intenso temporal azotó a Pinamar durante las últimas horas y dejó importantes destrozos en distintos sectores de la ciudad. Una de las áreas más afectadas fue Pinamar Norte, donde las ráfagas provocaron caída de árboles, daños en viviendas y calles completamente bloqueadas por los escombros.

Las imágenes registradas en zonas como Avenida Shaw y Olimpo muestran la magnitud del fenómeno: enormes pinos derribados, estructuras dañadas y ramas ocupando gran parte de la vía pública. En algunos casos, los árboles cayeron sobre casas y vehículos, generando complicaciones para los vecinos de la zona.

Desde la madrugada trabajaron en el lugar equipos municipales, personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, que realizaron tareas para despejar calles, remover árboles caídos y asistir a las personas afectadas por el temporal. Las labores continuaron durante gran parte del día debido a la cantidad de sectores comprometidos por el viento.

Temporal en Pinamar. Foto: X @marcelopasetti

Qué pasó en Pinamar Norte durante el fuerte temporal y por qué hubo tantos daños

De acuerdo con versiones que trascendieron entre especialistas y equipos que intervinieron en la emergencia, el nivel de destrucción observado en algunos puntos específicos podría estar vinculado a la posible “cola” o desprendimiento de un tornado.

Si bien todavía no hubo una confirmación oficial sobre ese fenómeno meteorológico, varios de los daños registrados llamaron la atención por su intensidad y concentración en determinadas cuadras. Vecinos de la zona relataron que las ráfagas fueron extremadamente violentas y que el viento actuó con una fuerza poco habitual.

Además de los árboles caídos, también se reportaron postes afectados, cortes parciales de circulación y complicaciones en algunos servicios. Las autoridades recomendaron evitar circular por sectores donde todavía continúan las tareas de limpieza y remoción.

Temporal en Pinamar. Foto: X @fundadorgesell

Alerta por nuevos vientos en Pinamar: qué se espera para el fin de semana

Tras el fuerte temporal, ahora crece la preocupación por las condiciones climáticas previstas para los próximos días. Según anticiparon informes meteorológicos, entre viernes, sábado y domingo podrían registrarse nuevas jornadas con fuertes vientos de sudestada en la costa bonaerense.

Ante este escenario, las autoridades pidieron mantenerse atentos a los comunicados oficiales y seguir las recomendaciones de Defensa Civil y organismos locales.

Entre las principales medidas preventivas, recomiendan evitar permanecer cerca de árboles grandes o estructuras inestables, asegurar objetos que puedan volarse y circular con precaución en caso de nuevas ráfagas intensas.

Temporal en Pinamar. Foto: X @marcelopasetti

Mientras continúan las tareas para normalizar las zonas afectadas, Pinamar intenta recuperarse del fuerte impacto que dejó uno de los temporales más intensos de los últimos meses.