Frío y lluvia en el AMBA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entra en una fase de inestabilidad compleja, marcada por la interacción de sistemas frontales, altos niveles de humedad y una atmósfera que comienza a reorganizarse. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el escenario se encamina hacia varios días en los que de tormentas recurrentes y un progresivo enfriamiento del aire, adelantando un quiebre en la sensación térmica habitual.

Detrás de este cambio se esconde una secuencia meteorológica que todavía no muestra todas sus cartas: el avance de aire más frío sugiere que las precipitaciones no llegarán de forma aislada ni pasajera. Mientras el termómetro comienza con tendencia a la baja y el cielo se vuelve protagonista, crece la expectativa por saber qué jornadas serán las más afectadas y cuándo se sentirá con mayor fuerza el impacto del descenso de temperatura, un dato clave que el SMN ya tiene bajo la lupa.

Qué días llueve y cuándo baja la temperatura

Según el pronóstico, las lluvias en el AMBA se presentarán este miércoles 6 de mayo, específicamente durante la tarde/noche. Además, se esperan chaparrones durante el cierre de la semana, el viernes 8.

Llega el frío al AMBA. Foto: NA

Justamente este último día, la temperatura marcará un registro de 8 grados de mínima, siendo la jornada más fría de la primera semana del mes.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima esta semana

Lunes 4 de mayo: mínima de 10 °C y máxima de 21 °C con cuelo parcialmente nublado.

Martes 5 de mayo: mínima de 15 °C y máxima de 24 °C, con varias nubes en el cielo.

Miércoles 6 de mayo: 17 °C de mínima y 21 °C de máxima. Se esperan lluvias durante el fin del día, con 40% de probabilidades de precipitación.

Jueves 7 de mayo: 17 °C de mínima y 20 °C de máxima, con cielo nublado y 10% de chanches de lluvias.

Viernes 8 de mayo: 8 °C de mínima y 14 °C de máxima. Se esperan chaparrones durante la tarde/noche y vientos de hasta 31 km/h.

Qué factores activan la llegada de lluvias y frío

La combinación que pone en marcha este cambio de tiempo tiene varios protagonistas y no responde a una sola causa aislada. En primer lugar, el avance de un frente frío desde el sur introduce una masa de aire más densa y fría que comienza a desplazar al aire templado y húmedo presente sobre el AMBA. Este choque de masas genera un marcado contraste térmico, uno de los ingredientes claves para la formación de nubes de desarrollo vertical y precipitaciones.

A este escenario se suma un aumento sostenido de la humedad en capas bajas de la atmósfera, aportada por los vientos del sector norte previos al ingreso frontal. Cuando ese aire cargado de humedad se ve forzado a ascender —ya sea por el empuje del frente o por perturbaciones en niveles medios— se activa el proceso que da lugar a lluvias persistentes y tormentas.

Finalmente, el pasaje del sistema frontal deja detrás un flujo de aire más frío y seco, que no solo pone fin a las precipitaciones, sino que marca el inicio del descenso de temperatura, consolidando un escenario típicamente otoñal que el Servicio Meteorológico sigue minuto a minuto.