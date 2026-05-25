Javier Milei asiste al Tedeum del 25 de mayo en la Catedral Metropolitana. Foto: Presidencia

Javier Milei participará este lunes del Tedeum del 25 de mayo, que se celebrará a partir de las 10 con motivo del feriado patrio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El presidente estará acompañado por su Gabinete completo, que se dispondrá a escuchar la oración brindada por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva.

Si bien en la Casa Rosada esperan un mensaje duro, también consideran que el diagnóstico de la Iglesia debiera incluir lo que definen como una “brutal reducción de la pobreza”. Al respecto, el INDEC reveló que la medición corresponde al segundo semestre de 2025 alcanzó una tasa del 28,2%, casi 10 puntos porcentuales menos que en igual período de 2024.

Hace algunos días, el titular de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, sostuvo que la Iglesia detecta un deterioro económico sostenido en familias de clase media y advirtió sobre el impacto creciente de la crisis.

Cabe señalar que en la previa al Tedeum, los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) se reunieron con las autoridades de la Conferencia, entre los que estuvo García Cuerva, para establecer contacto en la previa al mensaje.

Jorge Garcia Cuerva, arzobispo de Buenos Aires Foto: NA

Asimismo, también se espera la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los ministros de la administración de la Ciudad de Buenos Aires, quienes en la previa darán el presente en el izamiento de la bandera en Plaza de Mayo.

Este sábado, desde el equipo de comunicación de Victoria Villarruel confirmaron que la vicepresidenta no había sido invitada por el Poder Ejecutivo. Cabe recordar que hace exactamente un año atrás, el mandatario evitó saludarla y la calificó de “traidora”.

Tedeum: cómo será la ceremonia completa

Los equipos de protocolo y ceremonial convocaron a todo el Gabinete a Casa Rosada para trasladarse a pie hasta la Catedral ubicaba a pocos metros. Luego de la oración, irán a la puerta del Cabildo de Mayo a entornar las estrofas del himno nacional argentino que será interpretado por la Fanfarria Militar “Alto Perú”.

Al término, regresarán al Palacio de Gobierno para dar inicio a la reunión de equipo que convocó y encabezará el libertario en el marco de la tensión interna abierta entre los vértices del Triángulo de Hierro.

¿Qué es el tedeum y qué significa su nombre?

“Te Deum laudamus” se traduce, en su forma más conocida, como “A ti, oh Dios, te alabamos”: son las primeras palabras del himno latino que funciona como un gran canto de alabanza y acción de gracias.

En la práctica católica, no es un “canto más”: se usa en celebraciones solemnes y en momentos institucionales especiales, justamente por su carácter público de gratitud.

En español, cuando se lo nombra como sustantivo común, se escribe “tedeum”, aunque su forma original en latín sea Te Deum.