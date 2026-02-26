Hoy, jueves 26 de febrero de 2026, el clima en Catamarca presentará una mañana fresca con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, destacándose por la tranquila brisa y una humedad relativa que maximizará en un 65%. La máxima velocidad del viento alcanzará los 16 km/h, ofreciendo un inicio de día agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche, el día seguirá mostrando cielos parcialmente nublados con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 23.7°C. Aunque se espera que no haya precipitaciones, la velocidad del viento seguirá alrededor de los 16 km/h. La humedad descenderá ligeramente, proporcionando una atmósfera aceptable para disfrutar de actividades al aire libre.