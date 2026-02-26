Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 26 de febrero de 2026
Clima Diario
Hoy, jueves 26 de febrero de 2026, el clima en Catamarca presentará una mañana fresca con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, destacándose por la tranquila brisa y una humedad relativa que maximizará en un 65%. La máxima velocidad del viento alcanzará los 16 km/h, ofreciendo un inicio de día agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Para la tarde y noche, el día seguirá mostrando cielos parcialmente nublados con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 23.7°C. Aunque se espera que no haya precipitaciones, la velocidad del viento seguirá alrededor de los 16 km/h. La humedad descenderá ligeramente, proporcionando una atmósfera aceptable para disfrutar de actividades al aire libre.