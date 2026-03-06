Este viernes 6 de marzo de 2026, el clima en Santa Fe inicia con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas se posicionarán en alrededor de 7.9°C, propiciando un ambiente fresco durante la mañana. No se prevén precipitaciones significativas, y el viento será moderado, alcanzando una velocidad promedio de 11 km/h. La humedad seguirá siendo relativamente alta, favoreciendo la sensación de frescor en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde y noche, las temperaturas alcanzarán su pico, cerca de los 18.5°C, mientras que el clima se mantendrá predominantemente nuboso. Con una humedad que se espera que baje ligeramente, las condiciones serán más confortables para actividades al aire libre. Aunque el viento mantendrá un ritmo constante, soplando a un máximo de 21 km/h, es poco probable que interfiera con las actividades cotidianas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de marzo de 2026

Observaciones astronómicas destacan que el sol hará su aparición a las 07:59 y se ocultará a las 18:06. Este ciclo solar permitirá aprovechar gran parte del día a pesar de las condiciones nubosas.