Frío, invierno. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Para los fanáticos del frío y las bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene una muy buena noticia: el domingo 3 será el día más frío de la semana. Según el pronóstico, la temperatura mínima caerá hasta los 8 grados, convirtiéndose en el valor más bajo del período y marcando un quiebre respecto a las jornadas anteriores.

Hasta entonces, el termómetro se moverá en un rango bastante más amigable, con mínimas que estarán entre los 12 y 15 grados entre miércoles y sábado. Es decir, días frescos pero llevaderos, ideales para actividades al aire libre sin necesidad de sacar el abrigo más pesado del placard.

Clima en AMBA. Foto: SMN.

Sin embargo, el domingo llegará con un cambio de escenario: aire más frío, mañanas que invitan a quedarse un rato más bajo las sábanas y la excusa perfecta para planes tranquilos. Si bien no es un frío extremo, sí será el momento de la semana en el que el otoño se hará sentir con más fuerza, especialmente durante las primeras horas del día y hacia la noche.

En resumen, quienes prefieran temperaturas más templadas tienen varios días para aprovechar, porque el domingo será, sin dudas, el protagonista del descenso térmico.

Mucho frío en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA

Mapa de alertas del SMN para este miércoles

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional para este miércoles 29 muestra una situación dividida en dos grandes escenarios en el país.

Por un lado, gran parte del centro y norte argentino aparece en color verde, lo que indica ausencia de alertas meteorológicas. En estas regiones, que incluyen buena parte de la zona pampeana, el Litoral y el norte, no se esperan fenómenos que impliquen riesgos significativos en el corto plazo.

En cambio, hacia el sur del país el panorama es diferente. Amplias áreas de la Patagonia están bajo alerta amarilla, lo que señala la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes. Este nivel suele asociarse a condiciones como vientos intensos, lluvias persistentes o nevadas, dependiendo de la región específica.

Mapa de alertas del SMN. Foto: SMN

Dentro de este esquema, el centro del país —incluida la provincia de Buenos Aires— se mantiene mayormente sin alertas, lo que refuerza la idea de una jornada relativamente estable en esa zona, en contraste con un sur más inestable.

En síntesis, el mapa refleja un miércoles con condiciones mayormente tranquilas en el centro y norte, mientras que la Patagonia concentra la atención por fenómenos que podrían impactar en la vida cotidiana, aunque sin alcanzar niveles de alerta más severos.