Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.

El pronóstico para Tierra del Fuego este 29 de abril de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 33 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 3 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Norte 5 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con granizo con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 33 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:50
Puesta del sol18:09
Horas de luz9h 19m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica granizo con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:50 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 9h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica granizo con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 33 - 20 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
02:00 Noroeste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
03:00 Oeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 33 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 33 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Suroeste 19 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 2 - 13 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 3 - 10 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 4 - 11 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 5 - 13 km/h 0% Cubierto
11:00 Noroeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Noroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Noroeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Noroeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Noroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Noroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Noroeste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Cubierto
22:00 Norte 5 - 14 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 6 - 17 km/h 30% 0.8 mm Granizo con cielo cubierto
24:00 Norte 3 - 17 km/h 30% 0.4 cm Aguanieve con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.