Frío en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

La llegada de una masa de aire polar comenzó a sentirse con fuerza en gran parte del país y marca el ingreso del primer frío intenso del año en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El descenso abrupto de las temperaturas no solo anticipa mañanas con térmicas muy bajas, sino que también reaviva una pregunta que suele instalarse cada vez que el termómetro baja de los 10 grados: ¿existen chances reales de que nieve en Buenos Aires?

Frío de una cifra y cambio brusco de condiciones

Durante el fin de semana se registraron vientos intensos, inestabilidad y un fuerte recambio de masa de aire, que dio lugar a un domingo con clima invernal anticipado. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la caída térmica se profundizó durante la noche y dio paso a un inicio de semana con mínimas cercanas a los 6 y 7 grados, valores poco habituales para esta altura del otoño.

Clima; frío; viento Foto: NA (Juan Vargas)

Para el lunes, el organismo oficial prevé cielo algo nublado durante la mañana, con aumento de la nubosidad hacia la tarde, mientras que el martes y miércoles continuarían con condiciones similares y un leve repunte térmico progresivo, aunque sin volver a registros templados.

¿Puede nevar en Buenos Aires con este aire polar?

Cada ingreso de aire polar despierta expectativas, pero no todo frío es suficiente para generar nieve. Los especialistas aclaran que para que se produzca una nevada en el AMBA deben coincidir varios factores muy específicos, algo que ocurre de manera excepcional.

Entre las condiciones necesarias se destacan:

Temperaturas iguales o inferiores a 0°C no solo en superficie, sino también en los distintos niveles de la atmósfera.

Alta humedad , indispensable para la formación de nubes cargadas de cristales de hielo.

Precipitaciones coincidentes con el núcleo frío, para evitar que la nieve se derrita antes de llegar al suelo.

En el actual escenario, si bien el frío es significativo, los modelos meteorológicos indican que las temperaturas no bajarían lo suficiente en capas medias como para permitir una nevada en la Ciudad de Buenos Aires o el Conurbano.

Dónde sí podría caer nieve

Aunque en el AMBA la probabilidad es muy baja, el panorama cambia en zonas del interior bonaerense y en regiones del centro y sur del país. Localidades con mayor altitud o alejadas de la influencia marítima suelen reunir con más frecuencia las condiciones necesarias durante eventos de aire polar intenso.

Ola polar en el AMBA. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

No es raro que, durante el invierno, se registren nevadas aisladas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, así como en la Patagonia y sectores de la región cordillerana, donde el frío sostenido y la humedad suelen coincidir.

Qué esperar para el resto de la semana

De acuerdo al pronóstico extendido, luego del ingreso del aire polar se espera un ascenso térmico gradual, con máximas que podrían superar los 20 grados hacia mitad de semana, aunque las mañanas continuarían frías y con sensación térmica baja.

Los especialistas recomiendan abrigarse especialmente durante las primeras horas del día, prestar atención a adultos mayores y niños, y mantenerse informados ante posibles alertas por viento o bajas sensaciones térmicas.

Un otoño que empieza a parecer invierno

Este episodio marca un anticipo del invierno climático, con temperaturas que se ubican por debajo de los promedios normales para abril. Si bien la nieve en Buenos Aires sigue siendo una rareza histórica, el ingreso de aire polar confirma que el frío llegó antes de lo esperado y que este año podría traer eventos meteorológicos más extremos.