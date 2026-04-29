Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.

El pronóstico para Santiago del Estero este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 11°. Con vientos de 12 - 22 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
13°
Viento
Noreste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
23°
Viento
Este 7 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Noreste 3 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 12 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 24°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol18:46
Horas de luz11h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:41 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 11h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 12 - 22 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Norte 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Noreste 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Noreste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Noreste 9 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Noreste 9 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Noreste 7 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Noreste 6 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Noreste 7 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Noreste 6 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 22° 25° Este 7 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Noreste 6 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 23° 25° Este 7 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 23° 25° Este 7 - 20 km/h 0% Soleado
18:00 22° 24° Sureste 7 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Sureste 6 - 15 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Sureste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Sureste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Noreste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Este 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Este 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.