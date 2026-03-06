En el día de hoy, el clima en Tierra del Fuego se presenta con algunas nubes dispersas durante las primeras horas. La temperatura mínima será de alrededor de -0.6°C, y la probabilidad de precipitaciones es bastante baja. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 17 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Hacia la tarde y noche, el tiempo se mantendrá con escasa nubosidad y la probabilidad de lluvias se mantiene nula. Se espera que la temperatura máxima ronde los 2.9°C. El nivel de humedad podría alcanzar niveles elevados, alrededor del 96%, creando un ambiente algo húmedo. Los vientos de dirección oeste se intensificarán, llegando a ráfagas de hasta 11 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 6 de marzo de 2026

Hoy en Tierra del Fuego el sol hará su aparición a las 09:54 horas y se pondrá a las 17:12 horas. Estas observaciones astronómicas nos proporcionan un marco temporal para disfrutar del día con luz natural durante aproximadamente siete horas y dieciocho minutos.