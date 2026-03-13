En la mañana de hoy, el clima en Tierra Del Fuego se presenta con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los -0.6°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones es muy baja, siendo solo del 1%. La humedad ambiental se mantiene en un 96%, lo que indica un día fresco y con alta humedad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde, la temperatura en Tierra Del Fuego alcanzará su máxima cerca de los 2.9°C. Sin embargo, se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso. Durante la noche, el viento alcanzará velocidades de hasta 22 km/h con ráfagas superiores, proporcionando una brisa notable para aquellos que decidan salir. La visibilidad será buena, lo que permite realizar observaciones astronómicas en un cielo mayormente despejado.

Es importante destacar que, a medida que avance la noche, la temperatura descenderá nuevamente, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planean actividades al aire libre.