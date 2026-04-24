Llega un frente frío a Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Tras varios días de inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para el lunes 27 de abril un marcado descenso de la temperatura, acompañado por ráfagas de viento intensas. De acuerdo con el organismo, la jornada comenzará con cielo mayormente nublado, aunque las nubes tenderán a disiparse con el correr de la mañana. La temperatura mínima será de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C durante la tarde. Por el momento, no se esperan lluvias.

Pronóstico del tiempo. Foto: SMN.

Estas condiciones tendrán impacto directo en la rutina diaria: mañanas más frías para salir de casa, mayor uso de abrigo, cambios en los horarios de actividades al aire libre y un aumento en la demanda de calefacción. En áreas suburbanas y del Conurbano, la sensación térmica podría ser incluso más baja, especialmente en sectores con menos densidad urbana, por lo que se recomienda extremar cuidados al comenzar la jornada.

Cómo prepararse para el frío

Los modelos climáticos coinciden en que esta ola polar no será un evento aislado, sino parte de un período de temperaturas más bajas de lo habitual para fines de abril. Si bien no se esperan fenómenos extremos, el frío persistente marcará varias mañanas consecutivas con mínimas cercanas o inferiores a los 10 grados, reforzando la sensación de un otoño más invernal.

Cómo prepararse para el frío. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Ante este escenario, los especialistas recomiendan anticiparse al frío: revisar sistemas de calefacción, mantener una correcta ventilación de los ambientes, abrigarse en capas y prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes deban salir temprano de sus casas. Además, es clave estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que pequeñas variaciones pueden intensificar el impacto del aire frío en la región.

Cómo seguirá el clima en CABA

Para el sábado se prevé un día estable, con una mínima de 15°C y una máxima de 23°C, sin probabilidades de precipitaciones.

El domingo, en cambio, se presentará con mayor nubosidad y probabilidad de lluvia, con una mínima de 13°C y una máxima de 17°C.

Vuelve el frío a Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Alerta amarilla en el sur del país

El SMN emitió una alerta amarilla para sectores de Chubut y Santa Cruz, donde se esperan lluvias persistentes de intensidad moderada a fuerte. Según indicaron, los acumulados podrían ubicarse entre 40 y 80 mm, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual.

Además, no se descarta la presencia de tormentas dentro del sistema de precipitaciones, lo que podría incluir caída ocasional de granizo.

Recomendaciones ante lluvias y tormentas

Frente a este escenario, el SMN sugiere tomar una serie de precauciones: