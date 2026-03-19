Alerta amarilla por tormentas en cinco provincias de la Argentina para este viernes 20 de marzo. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas para este viernes 20 de marzo en distintas zonas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

La advertencia fue difundida a través del Sistema de Alerta Temprana y anticipa que los fenómenos podrían desarrollarse a lo largo de toda la jornada, con variaciones en su intensidad según la región.

El SMN emitió una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas para este viernes 20 de marzo. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

De acuerdo con el organismo, las áreas alcanzadas por la alerta podrían registrar tormentas localmente fuertes, acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h.

Las provincias y zonas afectadas por las tormentas este viernes 20 de marzo

Buenos Aires : Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist, Adolfo Gonzales Chaves, Centro de Lobería, Norte de Coronel Dorrego, Norte de Necochea, Norte de San Cayetano, Norte de Tres Arroyos.

Córdoba : General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, General San Martín, Marcos Juárez, Unión, Zona serrana de Calamuchita, Zona serrana de Río Cuarto, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Juárez Celman, Zona baja de Río Cuarto, Zona baja de Calamuchita, Zona baja de Santa María, San Justo, Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba, Zona baja de Colón, Zona baja de Totoral.

Mendoza : Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear, Zona baja de San Rafael.

San Luis : Gobernador Dupuy, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de General Pedernera, Zona baja de Ayacucho, Zona baja de Chacabuco, Zona baja de Junín, Zona baja de Libertador General San Martín, Zona baja de Belgrano, Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón.

Santa Fe: Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros, General López, Garay, La Capital, San Jerónimo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín.

¿Qué significan y cómo funcionan las alertas meteorológicas del SMN?

El sistema de alertas del SMN se organiza en cuatro niveles: verde, amarillo, naranja y rojo, que permiten advertir a la población sobre la intensidad y el potencial impacto de los fenómenos meteorológicos previstos.

Los cuatro niveles de alertas meteorológicas del SMN. Foto: SMN

Alerta meteorológica roja : se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta meteorológica naranja : se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Alerta meteorológica amarilla : posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Alerta meteorológica verde: no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas