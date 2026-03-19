Alerta amarilla por lluvias para el fin de semana largo:

Tormenta; lluvia, Buenos Aires. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este viernes 20 en gran parte del país. El mapa muestra una amplia franja del centro y norte de Argentina, mientras que gran parte del sur del país permanece sin advertencias relevantes.

Según el pronóstico, las zonas comprometidas abarcan sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y otras provincias del centro del territorio nacional, donde podrían registrarse fenómenos meteorológicos de variada intensidad, con vientos fuertes, lluvias y tormentas.

Alerta amarilla para el fin de semana. Foto: SMN.

La alerta amarilla indica la posibilidad de lluvias intensas, tormentas aisladas, ráfagas de viento o actividad eléctrica, fenómenos que pueden generar inconvenientes temporarios, reducción de visibilidad y acumulación de agua en cortos períodos.

Sin embargo, en contraste, la región patagónica y buena parte del oeste argentino se mantienen sin alertas activas ni eventos significativos previstos para la jornada.

Ante este panorama, se recomienda seguir los reportes oficiales, evitar actividades al aire libre durante tormentas y tomar precauciones al circular por rutas o calles anegadas.

Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo estará el clima este fin de semana XXL

El sábado será el día más inestable , con lluvias generalizadas en el AMBA y zonas del centro y este del país.

El domingo mejora , pero con un marcado descenso de temperatura.

La Patagonia tendrá alertas activas , especialmente en el oeste, con precipitaciones intensas.

Lunes y martes serán tranquilos, aunque con cielo parcialmente nublado.

Pronóstico extendido. Foto: SMN.

El clima del fin de semana XXL estará marcado por un sábado lluvioso, un domingo más fresco pero estable y un inicio de semana con condiciones calmas pero con nuevas nubes en el horizonte. Si tenés planes al aire libre, la recomendación es reorganizar actividades para el domingo o el lunes.