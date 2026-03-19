Lluvias en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

El próximo fin de semana XXL llega con cambios importantes en el tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y distintas regiones del país. Aunque los últimos días se presentaron más estables y con temperaturas moderadas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipa una transición marcada por el aumento de la nubosidad, lluvias intermitentes y un descenso térmico en varios momentos del fin de semana.

A continuación, el pronóstico día por día y el impacto que tendrá esta nueva tanda de precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y zonas cercanas.

Vuelven las lluvias Foto: Foto generada con IA

Jueves: calma previa y cielo mayormente nublado

El jueves se mantendrá con condiciones estables y sin fenómenos significativos en el AMBA. Se espera un cielo mayormente nublado, temperaturas templadas, con una mínima cercana a los 18 °C y una máxima alrededor de 26 °C, según datos del SMN. La jornada será ideal para actividades al aire libre antes del ingreso de humedad previsto para las horas siguientes.

Viernes: el día más cálido antes del cambio

El viernes será la jornada más cálida de todo el período, con máximas en torno a los 27 °C y una mínima de 21 °C. Aunque se mantendrá la estabilidad, el organismo meteorológico anticipa un incremento progresivo de nubosidad hacia la tarde y la noche, señal de la inestabilidad que llegará pocas horas después.

Para otras zonas del país, como el oeste patagónico (Chubut, Neuquén y Río Negro), sí habrá alerta por lluvias intensas y condiciones más adversas durante el mismo día.

Sábado: el regreso de las lluvias y la inestabilidad

El sábado será el día más húmedo e inestable del fin de semana XXL. El SMN anticipa precipitaciones que podrían extenderse durante gran parte de la jornada, acompañadas de condiciones de alta humedad. Las temperaturas descenderán levemente, con marcas entre 22 °C y 25 °C.

La inestabilidad no afectará solo al AMBA: buena parte del centro y este del país también registrará lluvias y tormentas aisladas. De hecho, el pronóstico de distintos servicios locales coincide en que el sábado marcará el “punto crítico” del fin de semana largo en materia de agua y nubosidad. [

Domingo: mejora parcial y descenso térmico

El domingo llegará con un alivio luego de las lluvias del sábado. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones en el AMBA. La temperatura será más fresca, con una mínima cercana a los 15 °C y una máxima de 24 °C. Este cambio de aire más frío podría sentirse especialmente en la mañana y la noche.

Lunes y martes: estabilidad, pero con nubes en aumento

El inicio de la semana siguiente mantendrá un escenario relativamente estable. Tanto lunes como martes tendrán máximas cercanas a los 22 °C y mínimas de alrededor de 18 °C, con cielo algo nublado. Aunque no se prevén lluvias inmediatas, el aumento de nubosidad podría anticipar un nuevo cambio de tiempo hacia la segunda mitad de la semana.

Pronóstico extendido Foto: SMN

Claves del fin de semana XXL

El sábado será el día más inestable , con lluvias generalizadas en el AMBA y zonas del centro y este del país.

El domingo mejora , pero con un marcado descenso de temperatura.

La Patagonia tendrá alertas activas , especialmente en el oeste, con precipitaciones intensas.

Lunes y martes serán tranquilos, aunque con cielo parcialmente nublado.

El clima del fin de semana XXL estará marcado por un sábado lluvioso, un domingo más fresco pero estable y un inicio de semana con condiciones calmas pero con nuevas nubes en el horizonte. Si tenés planes al aire libre, la recomendación es reorganizar actividades para el domingo o el lunes.