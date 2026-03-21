El clima para hoy en Formosa

El clima en Formosa para la mañana de hoy presenta un cielo parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.9°C. La humedad relativa se sitúa en un promedio del 68.8%, mientras que el viento alcanzará una velocidad de hasta 9 km/h. Se refiere a una jornada con posibles variaciones a medida que el día avance.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y noche en Formosa, el cielo continuará estando parcialmente nublado, alcanzando una temperatura máxima de 20.5°C. El viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. La humedad permanecerá cercana al 46.2%. No se esperan precipitaciones significativas, garantizando un ambiente mayoritariamente seco para las horas nocturnas.

Se recomienda mantener precaución con los niveles de viento, que aunque no muy fuertes, podrían sorprender durante la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de marzo de 2026

Para los entusiastas de la astronomía, hoy el sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 18:08, ofreciendo un día equilibrado en términos de luz natural para disfrutar de las actividades al aire libre.