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Por Canal 26
sábado, 21 de marzo de 2026, 06:01

El clima para hoy en Formosa

El clima en Formosa para la mañana de hoy presenta un cielo parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.9°C. La humedad relativa se sitúa en un promedio del 68.8%, mientras que el viento alcanzará una velocidad de hasta 9 km/h. Se refiere a una jornada con posibles variaciones a medida que el día avance.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y noche en Formosa, el cielo continuará estando parcialmente nublado, alcanzando una temperatura máxima de 20.5°C. El viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. La humedad permanecerá cercana al 46.2%. No se esperan precipitaciones significativas, garantizando un ambiente mayoritariamente seco para las horas nocturnas.

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Se recomienda mantener precaución con los niveles de viento, que aunque no muy fuertes, podrían sorprender durante la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 21 de marzo de 2026

Para los entusiastas de la astronomía, hoy el sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 18:08, ofreciendo un día equilibrado en términos de luz natural para disfrutar de las actividades al aire libre.