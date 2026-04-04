El clima de este sábado 4 de abril de 2026 en Buenos Aires presenta un inicio de jornada con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 5.6°C. Durante la mañana, no se esperan precipitaciones y los vientos tendrán una velocidad media de 8 km/h, propiciando una mañana serena que permitirá disfrutar actividades al aire libre bajo una humedad relativa de 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde, el cielo continuará con condiciones nubosas parciales, alcanzando una temperatura máxima de 15.7°C. Los vientos aumentarán ligeramente su velocidad a 16 km/h. Durante la noche, no se esperan lluvias, manteniendo una atmósfera tranquila perfecta para planes nocturnos en la ciudad. La humedad rondará el 92%, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero agradable.