Hoy en Tucumán, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. La temperatura durante la mañana oscilará entre los 8.5°C y una máxima alrededor de 22.4°C, con una humedad de 41%. Serán necesarios abrigos ligeros, mientras que no se esperan precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde y noche, las condiciones del clima en Tucumán continuarán estables, con el cielo parcialmente cubierto. La humedad se mantendrá cerca del 41%, mientras los vientos alcanzarán velocidades de hasta 22 km/h, proporcionando un ambiente fresco sin riesgo de lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 5 de abril de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, se espera que el sol salga a las 08:06 y se ponga a las 18:35, ofreciendo un total de poco más de 10 horas de luz solar, ideal para actividades al aire libre.