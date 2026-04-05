Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Después de varios días de calor y humedad, las lluvias trajeron un soplo de aire fresco al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico que, tras este domingo de Pascua, el tiempo para el resto de la semana estará marcado por tormentas, cielo totalmente nublado y las clásicas temperaturas otoñales que no superarán los 23 grados.

Cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires

Según el pronóstico del clima informado por el SMN, las lluvias volverán a la Ciudad de Buenos Aires este lunes 6 y martes 7 de abril, jornadas que estarán acompañadas por las siguientes marcas térmicas:

Lunes 6 de abril : mínima de 17 °C y máxima de 20 °C. Probabilidad de 10% de precipitación por la madrugada. Para el resto del día, el porcentaje de lluvias aumentará entre 10% y 70%, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Martes 7 de abril: mínima de 16 °C y máxima de 21 °C. Se esperan lluvias durante todo el día, con vientos de entre 42 y 59 km/h.

Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en CABA, según el SMN

Miércoles 8 de abril : 15 °C de mínima y 21 °C de máxima. Cielo nublado todo el día y 10% de probabilidades de lluvia a la mañana.

Jueves 9 de abril : mínima de 14 °C y máxima de 21 °C. Se espera un 10% de probabilidades de precipitación por la tarde/noche. El cielo estará mayormente nublado.

Viernes 10 de abril: mínima de 17 °C y máxima de 22 °C. Cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: