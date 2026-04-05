Vuelven las lluvias y sigue el frío: cómo seguirá el clima en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional
Después de varios días de calor y humedad, las lluvias trajeron un soplo de aire fresco al Área Metropolitana de Buenos Aires. Cuándo llueve y qué dice el pronóstico para el resto de la semana.
Después de varios días de calor y humedad, las lluvias trajeron un soplo de aire fresco al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico que, tras este domingo de Pascua, el tiempo para el resto de la semana estará marcado por tormentas, cielo totalmente nublado y las clásicas temperaturas otoñales que no superarán los 23 grados.
Cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires
Según el pronóstico del clima informado por el SMN, las lluvias volverán a la Ciudad de Buenos Aires este lunes 6 y martes 7 de abril, jornadas que estarán acompañadas por las siguientes marcas térmicas:
- Lunes 6 de abril: mínima de 17 °C y máxima de 20 °C. Probabilidad de 10% de precipitación por la madrugada. Para el resto del día, el porcentaje de lluvias aumentará entre 10% y 70%, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.
- Martes 7 de abril: mínima de 16 °C y máxima de 21 °C. Se esperan lluvias durante todo el día, con vientos de entre 42 y 59 km/h.
Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en CABA, según el SMN
- Miércoles 8 de abril: 15 °C de mínima y 21 °C de máxima. Cielo nublado todo el día y 10% de probabilidades de lluvia a la mañana.
- Jueves 9 de abril: mínima de 14 °C y máxima de 21 °C. Se espera un 10% de probabilidades de precipitación por la tarde/noche. El cielo estará mayormente nublado.
- Viernes 10 de abril: mínima de 17 °C y máxima de 22 °C. Cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.
Recomendaciones del SMN por lluvias
Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:
- Evitar salir durante las tormentas
- No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros
- Desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua al hogar
- Mantenerse alejado de puertas y ventanas
- Asegurar o retirar objetos que puedan volarse
- Si se está al aire libre, buscar refugio en un lugar cerrado como una vivienda o vehículo