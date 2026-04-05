Llega la ciclogénesis a AMBA. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El frente frío que llegó al AMBA implica un descenso en la temperatura, además de un nuevo acontecimiento climático: la ciclogénesis.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto este lunes 6 como este martes 7 de abril, se esperan importantes ráfagas de viento fuertes en Buenos Aires y que estarán acompañadas por lluvias torrenciales.

Qué es una ciclogénesis

El término ciclogénesis es más conocido en la jerga climatológica que en el vocabulario cotidiano de las personas, por lo que la mayoría de la gente no está al tanto de lo que significa. Se trata de un fenómeno que se conoce popularmente como un ciclón extratropical generado por la baja presión y un sistema de frío frontal, que eleva las posibilidades de tormentas y vientos muy fuertes.

Alerta por ciclogénesis. Foto: NA.

La ciclogénesis es el conjunto de tormentas muy fuertes, tiempo sumamente inestable, acompañado de ráfagas de viento fuertes y peligrosas. Este proceso puede cambiar de manera radical el clima.

El mapa de alertas para la próxima semana, según el SMN

Según el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes 6 gran parte del país se mantiene bajo diferentes niveles de advertencia meteorológica por tormentas y fenómenos asociados.

Las zonas bajo alerta naranja abarcan sectores del centro y norte del país, principalmente provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y áreas cercanas, donde se esperan tormentas fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En tanto, el alerta amarillo alcanza regiones vecinas del centro y noreste argentino, donde también podrían registrarse tormentas localmente fuertes, aunque con menor intensidad.

Mapa de alertas según el SMN. Foto: SMN

Cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires

Según el pronóstico para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las lluvias regresan el lunes 6. Durante esa jornada, la probabilidad de precipitaciones aumentará con el correr de las horas: por la mañana se mantiene baja, que sería entre 0 y 10%, pero hacia la tarde aumentará la probabilidad entre un 40 y 70%, y por la noche continúa con chances similares.

El martes 7 también seguirá la inestabilidad, con lluvias previstas tanto durante la madrugada como en el resto del día, con probabilidades de entre 10 y 40%.

Cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN.

A partir del miércoles 8, el tiempo mejora y ya no se esperan precipitaciones, con cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas cercanas a los 21°C.