Alerta amarilla por un tormentón eléctrico en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano: las localidades afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este lunes 6 de abril. El mapa completo de las lluvias y cómo sigue el clima en la semana.
La primera semana hábil de abril estará pasada por agua en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y sus alrededores: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias, tormentas, fuertes vientos y actividad eléctrica para este lunes 6.
Según indica el SMN en su sistema de alerta temprana, el área se verá afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.
Además, se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. En ese contexto, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Las localidades bonaerenses afectadas por alerta amarilla
Entre las localidades donde se esperan lluvias se encuentran: CABA, el Conurbano, Mar del Tuyú, General Lavalle, Dolores, Pilar, Chascomús, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Berisso, Ensenada, La Plata.
Alerta por lluvias: las provincias afectadas
Además de Buenos Aires, las provincias bajo alerta amarilla para este lunes son:
- Formosa
- Noreste de La Pampa
- Sur de Jujuy
- Noreste de Salta
- Sur de Santa Fe
- Sur de Entre Ríos
- Este de Córdoba
- Norte de Santiago del Estero
- Norte de Chaco
En tanto, las siguientes provincias están bajo alerta naranja:
- Corrientes
- Santa Fe
- Sur de Chaco
- Sureste de Santiago del Estero
Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en CABA, según el SMN
- Martes 7 de abril: mínima de 16 °C y máxima de 21 °C. Se esperan lluvias durante todo el día, con vientos de entre 42 y 59 km/h.
- Miércoles 8 de abril: 15 °C de mínima y 21 °C de máxima. Cielo nublado todo el día y 10% de probabilidades de lluvia a la mañana.
- Jueves 9 de abril: mínima de 14 °C y máxima de 21 °C. Se espera un 10% de probabilidades de precipitación por la tarde/noche. El cielo estará mayormente nublado.
- Viernes 10 de abril: mínima de 17 °C y máxima de 22 °C. Cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.
Recomendaciones del SMN por lluvias
Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:
- Evitar salir durante las tormentas
- No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros
- Desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua al hogar
- Mantenerse alejado de puertas y ventanas
- Asegurar o retirar objetos que puedan volarse
- Si se está al aire libre, buscar refugio en un lugar cerrado como una vivienda o vehículo