Alerta amarilla por un tormentón eléctrico en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano:

Alerta amarilla por un tormentón eléctrico. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

La primera semana hábil de abril estará pasada por agua en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y sus alrededores: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias, tormentas, fuertes vientos y actividad eléctrica para este lunes 6.

Según indica el SMN en su sistema de alerta temprana, el área se verá afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

Además, se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. En ese contexto, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Las localidades bonaerenses afectadas por alerta amarilla

Entre las localidades donde se esperan lluvias se encuentran: CABA, el Conurbano, Mar del Tuyú, General Lavalle, Dolores, Pilar, Chascomús, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Berisso, Ensenada, La Plata.

Mapa de alertas para el lunes 6/4. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Alerta por lluvias: las provincias afectadas

Además de Buenos Aires, las provincias bajo alerta amarilla para este lunes son:

Formosa

Noreste de La Pampa

Sur de Jujuy

Noreste de Salta

Sur de Santa Fe

Sur de Entre Ríos

Este de Córdoba

Norte de Santiago del Estero

Norte de Chaco

En tanto, las siguientes provincias están bajo alerta naranja:

Corrientes

Santa Fe

Sur de Chaco

Sureste de Santiago del Estero

Mapa de alertas para el lunes 6/4. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima en CABA, según el SMN

Martes 7 de abril : mínima de 16 °C y máxima de 21 °C. Se esperan lluvias durante todo el día, con vientos de entre 42 y 59 km/h.

Miércoles 8 de abril : 15 °C de mínima y 21 °C de máxima. Cielo nublado todo el día y 10% de probabilidades de lluvia a la mañana.

Jueves 9 de abril : mínima de 14 °C y máxima de 21 °C. Se espera un 10% de probabilidades de precipitación por la tarde/noche. El cielo estará mayormente nublado.

Viernes 10 de abril: mínima de 17 °C y máxima de 22 °C. Cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: