Este sábado 4 de abril de 2026, el clima en Entre Ríos se presenta con características especiales. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, ofreciendo una temperatura mínima de 7.8°C. No se anticipan precipitaciones en este periodo, por lo que puedes planificar tus actividades al aire libre con tranquilidad. Sin embargo, es importante que te abrigues adecuadamente debido a la frescura matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

En la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 17.2°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, presentando un ambiente agradable para actividades vespertinas. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 13 km/h, proporcionando un suave clima otoñal. Hacia la noche, las condiciones del tiempo seguirán estables, sin pronóstico de lluvias, lo que promete una noche tranquila para disfrutar al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 4 de abril de 2026

Además de las condiciones climáticas, las observaciones astronómicas indican que la salida del sol será a las 07:58 y el ocaso está previsto a las 18:05. Este amanecer tardío y atardecer temprano son típicos de esta época del año, ofreciendo una jornada con pocas horas de luz solar.

Recomendamos aprovechar el tiempo diurno para tus actividades, mientras te mantienes informado sobre cualquier cambio en el pronóstico.