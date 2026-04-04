Por la mañana en Salta

Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado con algunas nubes esporádicas cubriendo el horizonte. La temperatura mínima será de 3°C, lo que traerá un ambiente fresco, ideal para los madrugadores. El viento soplará desde el noroeste con una velocidad máxima de 10 km/h, manteniendo un clima agradable en la ciudad. La humedad estará rondando el 47%, asegurando un comienzo del día seco y cómodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, se espera que el clima se mantenga parcialmente nuboso, con temperaturas que subirán hasta alcanzar los 21°C. Los vientos del oeste incrementarán su intensidad, alcanzando una velocidad de hasta 22 km/h. Por la noche, las condiciones climáticas seguirán similares, aunque la temperatura irá descendiendo paulatinamente. Con cielos despejados, la noche ofrecerá una vista ideal para realizar observaciones astronómicas, así que no olvides tu telescopio si disfrutas de este pasatiempo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 4 de abril de 2026

El amanecer está programado para las 08:03 horas, mientras que el atardecer será a las 18:40 horas. Esto ofrece suficiente luz diurna para disfrutar de las actividades al aire libre, siempre y cuando las condiciones del tiempo lo permitan.