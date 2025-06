Opens in new window

El resultado preliminar de la autopsia de Camilo Nuin, el jugador de San Telmo que murió durante una operación

Una intervención quirúrgica en su rodilla terminó con la vida del juvenil de reserva.

La muerte de Camilo Nuin consternó al mundo del fútbol: una intervención quirúrgica en su rodilla terminó con la vida del juvenil de la Reserva de San Telmo.

Este jueves se conocieron los resultados preliminares de la autopsia. La Justicia ya investiga el hecho, en principio, como un “homicidio culposo”.

Ahora la clave serán los estudios complementarios como sacar muestras de distintos órganos y que en 15 días den un resultado de si hubo alguna cuestión concreta que tuviera que ver con la muerte de Camilo. El informe final de la autopsia podría establecer si hubo un nexo causal entre la operación y la muerte.

Qué dijo la familia

El padre de Nuin denunció presunta mala praxis en el procedimiento médico: “Era una cirugía programada. Vinimos acá, nos despertamos lo más bien, hablamos de los partidos del Mundial de Clubes y nos vinimos riendo en el auto”.

Luego detalló que Camilo entró al quirófano “y a la hora y pico me dicen que se complicó, que lo están reanimando. Yo no entendía. Automáticamente, sale otro de adentro y me dice que se murió. Entré en un aturdimiento, vi a la mamá en el piso”.

Con respecto a la explicación que le dieron los médicos, el padre del joven relató: “El cirujano nos dijo que cuando estaba sacando el segundo injerto le dijeron que parara porque entró en paro. Él no entendía por qué. Se rumorea que fue un error del anestesista o de la aplicación de la anestesia. No lo puedo certificar hasta después de la autopsia”.

La carrera de Camilo

Camilo jugaba de volante creativo e inició su carrera en las infantiles de Boca. Luego pasó a Independiente y en el 2022 llegó a las inferiores del Candombero, donde empezó a crecer deportivamente y formarse como jugador de fútbol.

Llegó como jugador de Séptima División y en 2024 llegó hasta la Reserva, el paso previo a Primera División. Si bien se desempeñaba principalmente como volante central, en muchos de sus encuentros lució la camiseta ’10′ y las crónicas de los encuentros destacaban su capacidad de gambeta. Llegó a disputar 82 partidos con la camiseta del ‘Candombero’ y marcó tres goles. Su muerte generó un gran impacto entre los hinchas y dirigentes de la institución.