El deseo de Juanfer Quintero con River y la revelación de su “pacto” con Racing: “Ya pasaron seis meses”

El mediocampista colombiano de 32 años, actualmente en América Cali, expresó durante una entrevista que quiere volver al ‘Millonario’. También, dio detalles del “pacto de caballeros” que tuvo con Diego Milito, presidente de la ‘Academia’.

Juan Fernando Quintero quiere volver a River Plate. Foto: NA.

En medio de los rumores de una posible vuelta a River Plate, Juan Fernando Quintero reveló que el “pacto” que hizo con Diego Milito, para no ir al ‘Millonario’ desde Racing Club en diciembre de 2024, tenía fecha de “vencimiento”.

“Sí, fue un pacto, en ese momento. En diciembre, hablé con el presidente (Milito), con quien tengo muy buena relación, y le dije que se quede tranquilo que no me iba a ir River, que tampoco me iban a negociar”, confesó Juanfer.

Juan Fernando Quintero con la camiseta de Racing Club. Foto: Reuters.

Sin embargo, durante la entrevista en el programa ‘Desnúdate con Eva’, el mediocampista colombiano de 32 años aclaró que ese pacto de palabra ya culminó después de cierto tiempo: “Ya pasaron seis meses”.

Si bien Juanfer le comunicó a Marcelo Gallardo sus intenciones de volver al ‘Millonario’, su vuelta no resulta nada sencilla, ya que River no pagará por su pase y, segundo, debe resolver su situación con América de Cali.

Juan Fernando Quintero en América de Cali. Foto: NA.

En este contexto, el enganche señaló que el club de su país le debe dos millones de dólares: “Tuve una situación particular en América, que no me pagaron durante seis meses, salvo algo básico y no lo que esperaba. Prácticamente llevo seis meses sin cobrar“.

Otro punto importante que deberá resolver River es el cupo de extranjeros. Luego de la salida de Adam Bareiro (Paraguay), el ‘Millonario’ traería a Lucas Cepeda (Chile) y se llenarían nuevamente los cupos. Sin embargo, se prevé una rápida salida de su compatriota Gonzalo Tapia.

Los números de Juan Fernando Quintero en América de Cali

Desde su regreso a Colombia, después de su exitoso paso por Racing, el mediocampista creativo de 32 años solamente jugó 18 partidos en América de Cali, en los cuales convirtió tres goles y dio cinco asistencias.