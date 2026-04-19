La jugada polémica del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el Torneo Apertura 2026. Foto: Captura de video

El cierre del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors volvió a quedar envuelto en la polémica. En una de las últimas jugadas del partido, un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área desató el reclamo generalizado del conjunto “Millonario”, que pidió penal de manera enfática.

El árbitro Darío Herrera consideró que la acción no fue infracción y dejó seguir el juego, lo que generó la inmediata reacción de los futbolistas y el cuerpo técnico de River. Desde el banco y dentro del campo, las protestas fueron intensas, en una escena que rápidamente encendió el debate tanto en el estadio como fuera de él.

La jugada polémica del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. Video: X @TNTSportsAR

La decisión arbitral, en un contexto de máxima tensión y con el resultado aún en disputa, se convirtió en el eje de discusión tras el pitazo final, con el foco puesto en la interpretación del contacto y el rol del VAR, que tampoco intervino para revisar la jugada. Una vez más, el Superclásico dejó una polémica que promete seguir sumando capítulos.