Lesión de Fausto Vera en River. Foto: REUTERS

Pese al triunfo ante Carabobo por la Copa Sudamericana, River terminó con dos malas noticias de cara al Superclásico ante Boca.

Se trata de Juan Fernando Quintero y Fausto Vera, quienes quedaron descartados tras confirmarse sus respectivas lesiones.

Juan Fernando Quintero. Foto: EFE

En el caso del ex jugador de Argentinos Juniors, sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla, con un tiempo estimado de recuperación de entre dos y tres semanas.

Por su parte, el colombiano presenta una lesión muscular en la zona del psoas, que le demandará al menos una o dos semanas fuera de las canchas.

De esta manera, el entrenador deberá rearmar el mediocampo para uno de los partidos más importantes del semestre, en un contexto donde River pierde tanto una pieza habitual en la contención como una alternativa clave en la generación de juego.