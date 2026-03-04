Eduardo "Chacho" Coudet. Foto: EFE

Eduardo “Chacho” Coudet será presentado oficialmente este miércoles como nuevo entrenador de River, mientras que, previamente, firmará un contrato que lo ligará a la entidad de Núñez hasta diciembre de 2027.

Según la información que trascendió, la presentación del técnico que viene de dirigir al Alavés de España y que reemplazará a Marcelo Gallardo será a las 11:45 horas en el Salón Auditorio del estadio Monumental. Cabe recordar que el evento podrá seguirse por la cuenta de YouTube del club.

Coudet se despidió de Alavés. Foto: Instagram @deportivoalaves

En tanto, se aguarda que desde las 16.30 horas, el nuevo DT de River sea presentado al plantel, dirija su primer entrenamiento y, como la novena fecha del Torneo Apertura fue postergada por el paro del fútbol argentino, su debut sería el jueves 12 de marzo cuando el conjunto de Núñez visite a Huracán.

El paso de Coudet como jugador de River

Llegó a River por primera vez en 1999, tras vestir la camiseta de San Lorenzo, Rosario Central y Platense, donde debutó. Antes de llegar, en una entrevista, había afirmado ser hincha de Boca, aunque no parece haber guardado mucho amor por el club de La Ribera. Lució la banda roja en el pecho hasta 2002, cuando partió con rumbo a España, y tras una temporada en el Celta de Vigo, volvió al Millonario.

En sus dos períodos fue una pieza fundamental de los equipos de Ramón Díaz y Manuel Pellegrini. Además, ganó 5 títulos: el Apertura 1999 y los Clausura 2000, 2002, 2003 y 2004. En total, disputó 179 partidos, 12.487 minutos. Gritó 27 goles y dio 49 asistencias. Recibió 33 tarjetas amarillas y fue expulsado en 3 oportunidades.

****nacd2 NOTICIAS ARGENTINAS 021-BAIRES,SETIEMBRE 9 : El jugador de River Eduardo Coudet en una escena del partido que estan disputando con Chicago en el estadio de Velez. Foto: MARCELO CAPECE**** Foto: NA

Jugaba como un “8″ llegador, dinámico, con el arco rival entre ceja y ceja y mucha técnica. Una diestra precisa, potente y que iba a trabar fuerte. Su carácter era metedor, aunque cuando podía, no escatimaba en tirar lujos y rabonas. Cuando hacía un gol, no dudaba en sacar a relucir su privilegiada condición atlética, y su festejo dando volteretas en el aire se volvió una marca registrada del “Chacho”.

Entre sus anotaciones más recordadas está el golazo que convirtió en cancha de Boca para que River gane por 3 a 0 el superclásico. Tras una asistencia de Fernando Cavenaghi, Coudet metió un derechazo rasante que se insertó en la esquina inferior derecha del arquero xeneize.

****nacd2 NOTICIAS ARGENTINAS 015-BAIRES, AGOSTO 29: El volante Eduardo Coudet se retira del entrenamiento de River Plate al quedar desvinculado de la entidad. Foto: CARLOS BRIGO/DP. BAIRES OUT**** Foto: NA

Con todos estos pergaminos y tras la salida de Marcelo Gallardo, fue de los primeros apellidos que cruzó la mente de Stéfano Di Carlo cuando tuvo que pensar en un reemplazante para el “Muñeco”. El presidente de River no quería repetir los errores del pasado y buscó un entrenador que no solo tuviera experiencia dirigiendo planteles de Primera División, sino que además posea el carácter necesario para ordenar un vestuario golpeado, con sospechas de divisiones internas y apuntado por los hinchas como el principal responsable de los malos resultados.