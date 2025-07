Opens in new window

Reinas del paddock: desde influencers y empresarias hasta deportistas, quiénes son las famosas WAGs de la Fórmula 1

Mientras los pilotos disputan milésimas de segundos en la pista, ellas se adueñan del paddock con carisma, talento y estilo propio. Las WAGs de la Fórmula 1 ya no son simples acompañantes: son referentes de moda y voces con impacto en redes sociales.

Parejas de la Fórmula 1. Foto: Womensweekly.com.

En el ecosistema de la Fórmula 1, un nuevo fenómeno gana cada vez más espacio dentro de las carreras más famosas el mundo. Mientras los pilotos desafían la física en cada curva, un selecto grupo de mujeres pisa fuerte en el paddock.

Son las famosas WAGs (acrónimo de “wives and girlfriends” - esposas y novias-) quienes se han convertido en mucho más que acompañantes: son emprendedoras, modelos, influencers, atletas y, sobre todo, íconos de moda que transformaron la elite del automovilismo en una auténtica pasarela.

Alexandra Saint Mleux y Lily Muni He. Foto: X (Twitter).

Lejos de los viejos estereotipos que las reducían a la categoría de “novias trofeo”, estas mujeres escriben su propio relato. En cada Gran Premio dejan en claro que no están ahí solo para aplaudir desde los boxes, sino para imponer presencia, marcar tendencia y, muchas veces, eclipsar a los propios pilotos.

Una por una, quiénes son las WAGs de la Fórmula 1

Kelly Piquet, pareja de Max Verstappen

Max Verstappen y su novia Kelly Piquet. Foto: NA.

Entre las WAGs más reconocidas se encuentra Kelly Piquet, hija del mítico piloto Nelson Piquet y pareja del tricampeón mundial Max Verstappen. Con una estética más bien minimalista, Kelly representa el equilibrio perfecto entre lo que es haber crecido en el ambiente de la Fórmula 1 y su rol como publicista profesional.

Trabajó en reiteradas ocasiones con marcas de lujo y suele lucir conjuntos más bien sobrios: blazers oversized, tonos neutros y trajes deportivos, todo con un aire “effortless” que se convirtió en su sello a la hora de vestir. En mayo 2025, anunciaron el nacimiento de su primera hija juntos, Lily.

Rebecca Donaldson, pareja de Carlos Sainz

Rebecca Donaldson y Carlos Sainz. Foto: Instagram.

Rebecca Donaldson, actual pareja de Carlos Sainz, viene de la alta moda. Escocesa y modelo desde la adolescencia, fue portada de Vogue, Elle y Marie Claire, y fundó su propia marca de ropa deportiva. Es el ejemplo perfecto de cómo combinar elegancia con emprendimiento.

Participó en realitys como Top Model UK y trabajó con importantes marcas de moda. Su relación con el piloto de Fórmula 1 se hizo pública a mediados de 2023, y desde entonces se los ve juntos en varios eventos y carreras. Dentro del universo WAG, es reconocida por su estilo elegante, con un enfoque en piezas atemporales y combinables.

Carmen Montero Mundt, pareja de George Russell

George Russell y Carmen Montero Mundt. Foto: Instagram.

Por otro lado, la española Carmen Montero Mundt, pareja del piloto George Russell, deslumbra con un perfil más discreto pero igual de interesante. Con formación en Finanzas y Empresa, utiliza sus redes para compartir tips sobre empoderamiento femenino y liderazgo, todo mientras mantiene un estilo clásico y sofisticado que nunca desentona.

Estudió Gestión de Empresas y Finanzas en la Universidad de Westminster y, por lo tanto, su estilo a la hora de vestir es más clásico y pulido: camisas blancas, jeans, tonos neutros y, sobre todo, una afición por las marcas más exclusivas.

Kika Cerqueira Gomes, pareja de Pierre Gasly

Kika Cerqueira Gomes y Pierre Gasly. Foto: Instagram.

La portuguesa Kika Cerqueira Gomes, modelo y pareja de Pierre Gasly, irradia frescura y naturalidad en cada paso que da. Apasionada del mar, su estilo sporty y relajado contrasta con el glam más tradicional, pero aporta una diversidad que es bienvenida a este nuevo universo visual de la Fórmula 1.

El piloto de Alpine la llama su “lucky charm” (amuleto de la suerte) y desde que blanquearon su relación en 2023, han hecho numerosas alfombras rojas juntos.

Lily Muni He, pareja de Alex Albon

Lily Muni He y Alex Albon. Foto: Instagram.

También están quienes provienen del mundo deportivo. Tal es el caso de Lily Muni He, golfista profesional y novia del piloto Alex Albon. Su look combina lo atlético con la elegancia casual, destacando por su uso inteligente de accesorios que definen cada outfit sin esfuerzo.

Golfista desde edad temprana; juega en el circuito LPGA de los Estados Unidos. Se conocieron luego de que Lily viera “Drive To Survive” e iniciaron su relación de manera oficial en 2019. Desde entonces, se apoyan mutuamente: ella en las carreras, y él en torneos de golf.

Melissa Jiménez, pareja de Fernando Alonso

Melissa Jiménez y Fernando Alonso. Foto: Instagram.

Muchas de las WAGs están construyendo una identidad que excede al paddock. Melissa Jiménez, periodista española y pareja del histórico Fernando Alonso, es parte del equipo de cobertura de DAZN España.

Conocedora del deporte desde la cuna gracias a que su padre fue mecánico de MotoGP, equilibra el profesionalismo con su cercanía emocional al piloto. En este caso, ambos comparten el lugar de trabajo, por lo que su estilo es más bien full business.

Flavy Barla, pareja de Esteban Ocon

Flavy Barla y Esteban Ocon. Foto: Instagram.

La historia de Flavy Barla, actual pareja de Esteban Ocon, también sorprende. Estudiante de medicina y modelo, representó a la región de la Costa Azul en el concurso Miss Francia 2023, donde alcanzó la quinta posición.

Su ascenso como influencer en redes sociales y su constante presencia junto al piloto francés la convirtieron en una de las figuras más destacadas del mundo de las WAGs.

Lily Zneimer, novia de Oscar Piastri

Lily Zneimer y Oscar Piastri. Foto: Instagram.

En contraposición al boom de influencers, algunas optan por mantener un perfil más íntimo y reservado. Tal es el caso de Lily Zneimer, la joven y tímida novia de Oscar Piastri.

Son pareja desde hace varios años y se conocieron en el internado Haileybury de Inglaterra, donde Piastri se mudó a los 14 años para perseguir su carrera como piloto.

Se graduó en ingeniería y, según varias fuentes cercanas a la pareja, tenía aspiraciones de trabajar en la Fórmula 1 próximamente.

Isabella Bernardini, pareja de Gabriel Bortoleto

Isabella Bernardini y Gabriel Bortoleto. Foto: Instagram.

Isabella Bernardini, novia de Gabriel Bortoleto, decidió preservar su vida privada y no es de exponerse demasiado. Aunque es de Brasil, al igual que Bortoleto, actualmente estudia informática en Eindhoven, Países Bajos.

Mantiene una cuenta privada de Instagram con poco más de 2000 seguidores, un detalle que denota que prefiere mantener un círculo cerrado. Incluso Bortoleto no publica mucho sobre ella.

Alicia Stent-Torriani, pareja de Oliver Bearman

Alicia Stent-Torriani y Oliver Bearman. Foto: Instagram.

Lo mismo sucede con Alicia Stent-Torriani, novia del joven Oliver Bearman. Ejecutiva en el rubro hotelero y licenciada en Suiza, es tan elegante como reservada, elogiada por mantener una presencia serena y profesional.

No se sabe mucho sobre ella, sobre todo porque, a diferencia de la mayoría de las WAGs de la F1, su cuenta de Instagram es privada y tiene poco más de 900 seguidores.

Magui Corceiro, posible pareja de Lando Norris

Magui Corceiro Foto: Instagram.

Nacida en Santarém (Portugal), es modelo y actriz en telenovelas. Participó en "Dancing With The Stars Portugal" (2020) y trabaja como modelo para marcas como Armani Beauty, Intimissimi y Alo Yoga.

Acumula cerca de 2 millones de seguidores en Instagram y más de 787.000 en TikTok, con presencia frecuente en campañas y pasarelas

En el Gran Premio de Mónaco de mayo 2025, fue captada en el paddock celebrando la victoria de Norris junto a su familia .

Eliska Babickova, pareja de Kimi Antonelli

Eliska Babickova y Kimi Antonelli. Foto: Instagram.

Nacida en la República Checa en 2004, Eliska es parte de una familia apasionada por el karting, tanto que junto a sus hermanas tiene un canal de YouTube llamado "Welcome to the Sisterhood".

Fue campeona internacional en karting (categoría OK) y compartió pista con jóvenes promesas del automovilismo

Las WAGs no están al margen de la competencia, sino que ya forman parte del espectáculo, lo expanden y lo resignifican a su manera. Su influencia crece carrera tras carrera, y con cada paso en boxes, siguen marcando tendencia, donde cada vez se habla más sobre ellas.