Franco Colapinto realizará una exhibición el próximo 26 de abril en Palermo, Buenos Aires. Foto: X @AlpineF1Team

A menos de dos semanas del rugido que promete sacudir Palermo, el fenómeno Franco Colapinto ya genera un clima pocas veces visto en el automovilismo local: entradas agotadas, expectativa desbordante y una ciudad lista para reencontrarse con la mística de la Fórmula 1, aunque sea en formato exhibición.

El próximo 26 de abril, Colapinto recorrerá el trazado urbano montado sobre las avenidas Libertador y Sarmiento, en un escenario que ya supo vibrar con la potencia de la F1. No será la primera vez: en diciembre de 2012, el australiano Daniel Ricciardo se adueñó del asfalto porteño con el Red Bull RB7, el mismo monoplaza con el que Red Bull dominó la temporada 2011.

En diciembre de 2012, el australiano Daniel Ricciardo se adueñó del asfalto porteño con el Red Bull RB7. Foto: X @Campeonesnet

Aquel show dejó una imborrable postal: un Fórmula 1 moderno deslizándose entre árboles, edificios y el asombro de miles de fanáticos. Un antecedente directo de lo que ahora promete multiplicarse con la irrupción del joven pilarense en la máxima categoría del automovilismo.

Historia de la Fórmula 1 en Buenos Aires: exhibiciones y carreras icónicas

El vínculo entre Buenos Aires y los autos más veloces del planeta tiene capítulos memorables. En 2008, el escocés David Coulthard aceleró el Red Bull RB3 sobre la Avenida 9 de Julio, mientras que en 2007, José María “Pechito” López giró con el Williams FW29 en el autódromo.

En 2008, el escocés David Coulthard aceleró el Red Bull RB3 sobre la Avenida 9 de Julio. Foto: @Campeonesnet

En los años 30, 40 y 50, la Costanera Sur, Retiro, Palermo y la Costanera Norte fueron habituales escenarios de competencias. Entre todas, sobresale una fecha: el 6 de febrero de 1949, cuando Oscar Alfredo Gálvez, bajo una lluvia torrencial en los Bosques de Palermo, se convirtió en el primer argentino en derrotar a los europeos.

Dos años más tarde, Froilán González (futuro ganador en la F1) también dejó su huella en la Costanera Norte al imponerse con Ferrari en carreras no puntuables que anticipaban la era moderna del automovilismo.

Carreras callejeras en Buenos Aires: de la prohibición al regreso

El romance entre Buenos Aires y las carreras callejeras se interrumpió en 1960, tras un trágico accidente que derivó en la ordenanza 17.348/60, prohibiendo este tipo de competencias fuera del autódromo, inaugurado en 1952.

Durante décadas, esa normativa frenó ambiciosos proyectos, incluido uno en los años 90 que buscaba devolver la máxima categoría del automovilismo a la Argentina con un circuito urbano en Palermo.

Michael Schumacher en el Gran Premio de la Argentina 1998 de la Fórmula 1. Foto: Automundo

Recién en 2011, con la derogación de la ordenanza, la ciudad volvió a abrir la puerta a este tipo de espectáculos. Y aunque el regreso oficial de la F1 se concretó en 1995 en el Gálvez, el sueño de ver nuevamente a los monoplazas entre avenidas nunca desapareció.

Franco Colapinto y el futuro del automovilismo argentino

Hoy, ese sueño toma forma en la figura de Colapinto, quien se subirá al Lotus E20 para escribir un nuevo capítulo en la historia grande del automovilismo argentino.

El monoplaza Lotus E20 de 2012 que conducirá Franco Colapinto en el roadshow en Buenos Aires, Argentina. Foto: Reddit

“ No será una carrera, pero sí algo igual de poderoso: un puente entre generaciones, entre la nostalgia y el futuro.

Porque cada vez que un Fórmula 1 pisa el asfalto porteño, no es solo un espectáculo. Es identidad y la confirmación de que la pasión por la velocidad sigue intacta en la Ciudad de la Furia.