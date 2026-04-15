El 19 de abril, una fecha conocida por los Superclásicos:

Boca - River del 19 de abril de 2009. Foto: Redes sociales

El próximo 19 de abril de 2026 se llevará a cabo una nueva edición del Superclásico entre Boca y River, en un partido que siempre paraliza al mundo fútbol de nuestro país.

Pero no será la primera vez que que dicha jornada del cuarto mes del año sea testigo del choque entre los clubes más importantes del país.

1936 - Show de goles e histórico triunfo millonario

La primera vez de un clásico el 19 de abri se produjo en 1936 y en La Bombonera. Fue 3 a 2 para el Millonario y se trata del primer triunfo de la Banda en el estadio xeneize en el profesionalismo.

En el marco de la tercera fecha de la Copa Honor, River se puso en ventaja y el partido parecía terminar en goleada por los goles de Peucelle y Bernabé Ferreyra -2-.

Sin embargo, el equipo de Mario Fortunato reaccionó en el complemento con goles de Roberto Cherro y Delfín Benítez Cáceres pero no alcanzó. La historia de los Superclásicos tenía un nuevo hito.

1964 - Goleada amistosa del Xeneize

En el único encuentro que no fue por los puntos, Boca se impuso 4 a 0 ante su clásico rival por la Copa Jorge Newbery con goles de Paulo Valentím -2-, Alcides Silveira y González.

River - Boca del 19 de abril de 1964. Foto: Gentileza Historia de Boca

En el estadio Monumental, la historia del goleador xeneize tuvo un nuevo capítulo ante River. El brasileño le marcó 13 tantos al Millonario y quedó marcado a fuego en la historia azul y oro.

2009 - Empate de ídolos

El último choque en un 19 de abril fue en 2009, cuando otra vez en el barrio de La Boca se vieron las caras Boca y River.

Boca - River del 19 de abril de 2009. Foto: Redes sociales

Sin Riquelme, lesionado, el equipo de Carlos Ischia dominó en varios tramos del juego y se puso en ventaja por obra de su otro “superhéroe”: Martín Palermo.

Al igual que Paulo Valentín, el Titán está en las hojas gloriosas de los Superclásicos con goles inolvidables y para todos los gustos.

Boca - River del 19 de abril de 2009. Foto: Redes sociales

Sin embargo, a 20 minutos del final, una obra maestra de Marcelo Gallardo hizo estéril la volada del “Pato” Abbondanzieri para poner el 1 a 1 en el Alberto J. Armando.

Ahora, nombres como Driussi, Merentiel, Aranda o Subiabre buscarán poner su nombre en el Superclásico y sumarán una nueva efeméride a un día con mucha historia.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert