Darío Herrera. Foto: NA

La AFA designó los árbitros de la fecha 15 del Torneo Apertura, que tendrá como plato principal al Superclásico. En esa línea, el ente madre del fútbol argentino informó que Darío Herrera dirigirá el partido entre River y Boca en el Monumental.

Acompañando a Herrera estarán los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González, mientras que el cuarto árbitro será Juan Pafundi. En tanto, en el VAR estará Hector Paletta y en el AVAR Sebastián Habib.

Darío Herrera, el árbitro del Superclásico. Foto: NA

Los números de Darío Herrera en el Superclásico

El experimentado árbitro estará al frente del Superclásico por séptima vez. El registro marca los siguientes números: 3 victorias de Boca, 2 empates y 1 triunfo para River.

El último antecedente fue para el “Millonario”, que se quedó con el encuentro gracias a un gol de Miguel Borja de penal sancionado en el último minuto y que terminó con siete expulsados.

Cabe recordar que Herrera fue uno de los árbitros elegidos para representar a la Argentina en el Mundial 2026.

Cuándo juegan River y Boca el Superclásico

El Superclásico entre River y Boca se jugará este domingo 19 de abril a las 17 en el Monumental. Contará con la televisación de ESPN Premium (canales 111 y 1019 de Telecentro) y TNT Sports (112 y 1020).

Así llegan River y Boca al Superclásico por el Torneo Apertura 2026