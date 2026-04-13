El penal de Gonzalo Montiel ante Francia que le dio el título a la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Los Mundiales ponen nerviosos hasta a los hinchas más serenos. Cada partido es un mundo aparte en donde puede pasar cualquier cosa y, en las etapas de eliminación directa, hay una parte del juego que todos quieren evitar: la definición por penales, algo en lo que la Selección Argentina posee un récord que pocos conocen y que muchos sufren.

Algunos dicen que es cuestión de suerte o que se trata de una lotería, otros defienden que se debe tener a un arquero “experto” y los más autoritarios creen que nunca deben patear jugadores zurdos. En definitiva, se trata de una instancia en la que pocos quieren caer y que paraliza los corazones de propios y extraños.

El penal de Gonzalo Montiel ante Francia que le dio el título a la Selección Argentina. Foto: REUTERS

El récord de Argentina: cuántas definiciones por penales tiene en Mundiales

El reglamento de la Copa del Mundo estipula que, luego de la fase de grupos, aquellos encuentros que sigan empatados al término de los 90 minutos irán a la prórroga de 30′. Si la igualdad persiste, los penales determinarán quién pasa de ronda. Esta norma es conocida por la “Albiceleste”, que tiene un expertise en el tema.

Es que Argentina es la selección con más definiciones por penales en la historia de los Mundiales, con 7 tandas en total. Detrás en el ranking aparecen otros tres combinados de renombre: Brasil, Francia y España, con 5.

De las 7 tandas, Argentina ganó 6 y perdió en tan solo una ocasión. La primera fue en Italia 1990, mientras que la más reciente, y quizás también la más recordada, fue en la final del Mundial Qatar 2022, que terminó dándole el título al conjunto de Lionel Scaloni ante el conjunto francés.

Sin embargo, también hay algunas que son poco mencionadas y otras que quedaron en la memoria colectiva. A continuación, un repaso por todas las definiciones por penales de la Selección Argentina, a espera de lo que podría suceder en el Mundial 2026.

Las definiciones por penales de Argentina en los Mundiales

Italia 1990: Argentina 3-2 Yugoslavia, cuartos de final

Argentina

✓ Serrizuela (1:0)

✓ Burruchaga (2:0)

X Maradona (atajado) (2:1)

X Troglio (palo) (2:2)

✓ Dezotti (3:2)

Yugoslavia

X Stojković (travesaño) (0:1)

✓ Prosinečki (1:2)

✓ Savićević (2:2)

X Brnović (atajado) (2:2)

X Hadžibegić (atajado) (2:3)

Italia 1990: Argentina 4-3 Italia, semifinal

Italia

✓ Baresi (1:0)

✓ Baggio (2:1)

✓ De Agostini (3:2)

X Donadoni (atajado) (3:3)

X Serena (atajado) (3:4)

Argentina

✓ Serrizuela (1:1)

✓ Burruchaga (2:2)

✓ Olarticoechea (3:3)

✓ Maradona (4:3)

Francia 1998: Argentina 4-3 Inglaterra, octavos de final

Argentina

✓ Berti (1:0)

X Crespo (atajado) (1:1)

✓ Verón (2:1)

✓ Gallardo (3:2)

✓ Ayala (4:3)

Inglaterra

✓ Shearer (1:1)

X Ince (atajado) (1:1)

✓ Merson (2:2)

✓ Owen (3:3)

X Batty (atajado) (3:4)

Alemania 2006: Argentina 2-4 Alemania, cuartos de final

Alemania

✓ Neuville (1:0)

✓ Ballack (2:1)

✓ Podolski (3:1)

✓ Borowski (4:2)

Argentina

✓ Julio Cruz (1:1)

X Ayala (atajado) (1:2)

✓ Maxi Rodríguez (2:3)

X Cambiasso (atajado) (2:4)

Brasil 2014: Argentina 4-2 Países Bajos, semifinales

Países Bajos

X Vlaar (0:0)

✓ Robben (1:1)

X Sneijder (1:2)

✓ Kuyt (2:3)

Argentina

✓ Messi (1:0)

✓ Garay (2:1)

✓ Agüero (3:1)

✓ Maxi Rodríguez (4:2)

Qatar 2022: Argentina 4-3 Países Bajos, cuartos de final

Países Bajos

X Van Dijk (0:0)

X Berghuis (0:1)

✓ Koopmeiners (1:2)

✓ Weghorst (2:3)

✓ De Jong (3:3)

Argentina

✓ Messi (1:0)

✓ Paredes (2:0)

✓ Montiel (3:1)

X Enzo Fernández (3:2)

✓ Lautaro Martínez (4:3)

Qatar 2022: Argentina 4-2 Francia, final

Francia

✓ Mbappé (0:1)

X Coman (1:1)

X Tchouaméni (1:2)

✓ Kolo Muani (2:3)

Argentina