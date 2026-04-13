Franco Colapinto no formará parte de la Fórmula 1 en la temporada 2027:

Franco Colapinto no formaría parte de la Fórmula 1 en la temporada 2027. Foto: REUTERS

La exclusión de Franco Colapinto de una hipotética grilla de la Fórmula 1 para la temporada 2027 encendió el debate en el paddock y entre los fanáticos. La proyección fue publicada por el sitio especializado británico ‘The Race’, que elaboró un escenario futuro con apenas tres carreras disputadas del actual calendario.

Franco Colapinto fuera de la Fórmula 1 2027: la predicción que generó polémica

El análisis fue realizado por los periodistas Jon Noble y Scott Mitchell-Malm en el podcast del medio, donde combinaron rendimiento en pista, rumores del paddock y proyecciones propias.

La exclusión de Franco Colapinto de la Fórmula 1 para la temporada 2027 encendió el debate en el paddock. Foto: REUTERS

A partir de esos elementos, delinearon cómo quedarían conformadas las alineaciones de las 11 escuderías en 2027. La sorpresa principal fue la ausencia de Colapinto, actual piloto de Alpine F1 Team, en un contexto donde todavía está dando sus primeros pasos en la categoría.

Alpine sin Colapinto: qué pilotos proyectan para la temporada 2027

Según esta proyección, Alpine presentaría una dupla integrada por Pierre Gasly y Alex Albon. El actual corredor de Williams Racing daría el salto al equipo que tiene como figura clave en su estructura dirigencial a Flavio Briatore.

Franco Colapinto sería reemplazado por el tailandés Alex Albon, actual piloto de Williams Racing. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Otro dato llamativo del informe es que tampoco aparece Max Verstappen vinculado a Alpine. Los analistas incluso sugieren que el tetracampeón podría tomarse un año sabático, en medio de sus críticas hacia los cambios reglamentarios.

La grilla de los 22 pilotos de la Fórmula 1 para 2027, según ‘The Race’

McLaren : Lando Norris y Oscar Piastri

Mercedes : George Russell y Kimi Antonelli

Red Bull : Isack Hadjar y Arvid Lindblad

Ferrari : Charles Leclerc y Lewis Hamilton

Williams Racing : Carlos Sainz Jr. y Esteban Ocon

Racing Bulls : Liam Lawson y Nikola Tsolov

Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll

Haas : Ollie Bearman y Yuki Tsunoda

Audi : Niko Hülkenberg y Gabriel Bortoleto

Alpine : Pierre Gasly y Alex Albon

Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas

Franco Colapinto hoy: su rendimiento en la Fórmula 1 con Alpine

Mientras las especulaciones sobre el futuro se multiplican, Colapinto continúa enfocado en consolidarse dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto sumó sus primeros puntos para Alpine en el GP de China 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

En la actual temporada ya logró sumar su primer punto con Alpine tras finalizar décimo en el Gran Premio de China, un resultado que marcó un hito en su incipiente trayectoria.

Calendario de la Fórmula 1 2026: cancelaciones y regreso en Miami

El campeonato atraviesa una pausa durante abril debido a la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. La actividad se retomará el primer fin de semana de mayo con el Gran Premio de Miami.

Exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires: fecha, lugar y detalles

Los detalles del roadshow de Franco Colapinto en Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @francolapinto

En paralelo, el piloto argentino se prepara para una exhibición a bordo de un monoplaza de Fórmula 1 por las calles de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La cita será el domingo 26 de abril y promete convertirse en una jornada histórica para los fanáticos locales.

¿Dónde podrá verse el roadshow de Franco Colapinto en Buenos Aires?

La exhibición será transmitida en vivo por ESPN y a través de Disney+ en su plan Premium. El evento contará con el apoyo de importantes marcas, entre ellas: Claro, Heineken, Mercado Libre, Motorola e YPF, entre otras.