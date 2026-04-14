Estadio Monumental. Foto: NA/Juan Foglia.

River ya puso en marcha la cuenta regresiva para el Superclásico ante Boca Juniors y confirmó cómo será el proceso de venta de entradas para el partido del próximo domingo en el Monumental.

La comercialización de los tickets comenzará este martes 14 de abril, será completamente online y estará limitada a distintos grupos de socios, según el calendario establecido por el club. No habrá venta para no socios.

Boca; River; Superclásico. Foto: NA

Todo el expendio se realizará a través de la plataforma oficial RiverID, donde cada hincha habilitado deberá ingresar con su usuario para gestionar la compra o confirmación de ubicación.

Los socios serán los primeros en acceder a la posibilidad de comprar los tickets. Desde las 10 de la mañana del martes 14 de abril, tendrán prioridad para asegurar su lugar correspondiente. Una vez completado el trámite, la ubicación quedará cargada automáticamente en el perfil personal dentro del sistema.

Más tarde, ese mismo martes, se habilitará la venta para los socios comunitarios, es decir, aquellos que tengan la membresía de Somos River. Este grupo podrá ingresar desde las 17, bajo el mismo procedimiento digital y sujeto a la disponibilidad remanente.

Vale aclarar que, al mismo tiempo, los socios que no consiguieron entradas en el primer turno podrán volver a intentarlo en el segundo.

Para los socios vitalicios, River dispuso una ventana especial que irá desde el jueves 16 de abril a las 10 hasta el viernes 17 a las 17. En ese período deberán ingresar a RiverId y elegir ubicación en las tribunas San Martín Baja o Belgrano Baja.

Estadio Más Monumental, de River Plate. Foto: X @RiverPlate

Desde el club remarcaron un punto clave para este grupo: ya no existe la habilitación automática en plateas, por lo que el trámite online será obligatorio para poder ingresar al estadio el día del partido.

El Superclásico se disputará el domingo 19 de abril a las 5 de la tarde, y más de 85 mil almas se reunirán en el Estadio Monumental para alentar a su equipo.

Con la expectativa en alza y un marco asegurado, River ajusta los últimos detalles organizativos mientras los hinchas se preparan para asegurar su lugar en un duelo que marcará la agenda del fútbol argentino.

Fechas y horarios para socios, vitalicios y Somos River

Socios (simples y plenos)

Martes 14 de abril

Desde las 10.00

Prioridad para asegurar su ubicación

La entrada se carga automáticamente en el perfil de RiverID.

Socios Somos River / Socios Comunitarios

Martes 14 de abril

Desde las 17.00

Compra sujeta a disponibilidad.

Gestión íntegra a través de RiverID

Socios vitalicios