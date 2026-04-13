Expulsión de Lisandro Martínez.. Foto: REUTERS

La Premier League volvió a ser escenario de una de esas escenas que recorren el mundo en cuestión de segundos. Lisandro Martínez, uno de los defensores más respetados del fútbol inglés por su intensidad y liderazgo, protagonizó una expulsión tan inesperada como polémica en el partido ante Leeds, un encuentro que ya venía torcido y que terminó de descontrolarse con una acción difícil de justificar.

Con su equipo dos goles abajo en el marcador, el argentino fue sancionado con tarjeta roja directa por conducta violenta, luego de tirarle del pelo a Dominic Calvert‑Lewin en una jugada sin pelota disputada. La imagen no tardó en viralizarse y generó un fuerte debate tanto en Inglaterra como a nivel internacional.

Expulsión de Lisandro Martínez en el Manchester United. Video:X @SC_ESPN

Una reacción que cambió el partido

El contexto no era sencillo. El equipo de Lisandro Martínez sufría en el resultado, no lograba hacer pie en el mediocampo y dejaba espacios defensivos que Leeds aprovechaba con eficacia. En medio de la frustración por el desarrollo del juego, llegó la acción que terminó marcando la noche.

Tras una disputa menor, lejos del balón y sin peligro inmediato, Martínez tomó del cabello a Calvert‑Lewin. El árbitro principal fue asistido por el VAR y, tras revisar las imágenes, no dudó en mostrar la tarjeta roja directa, encuadrando la acción dentro del reglamento como conducta violenta.

La decisión fue incuestionable desde lo disciplinario, pero abrió un abanico de preguntas: ¿qué llevó a un jugador de su experiencia a perder el control en un momento tan delicado?

El impacto inmediato y la reacción del público

La expulsión dejó al equipo con diez jugadores cuando todavía quedaba gran parte del partido por jugar. Desde ese momento, el encuentro cambió por completo. Leeds ganó aún más control del juego y el resultado pasó a un segundo plano frente al impacto del hecho.

En las tribunas hubo sorpresa, incredulidad y también silbidos. En redes sociales, el video del incidente se convirtió en tendencia en cuestión de minutos, con opiniones divididas entre quienes condenaron la actitud y quienes intentaron explicar la reacción desde el contexto emocional del partido.

Expulsión de Lisandro Martínez.. Foto: REUTERS

Un gesto que no encaja con su perfil habitual

Lisandro Martínez construyó su carrera en base a la agresividad bien entendida, la presión constante y la entrega total, pero raramente se lo asocia con gestos antideportivos de este tipo. Justamente por eso, la expulsión generó tanto ruido.

Jugadores, exfutbolistas y analistas coincidieron en que se trató de una acción impropia de un referente defensivo y que, más allá de la provocación o la tensión del momento, el reglamento es claro en estos casos.

Qué sanción podría recibir

La roja directa por conducta violenta suele implicar más de una fecha de suspensión, dependiendo del informe arbitral y del análisis posterior de la liga. En la Premier League, este tipo de infracciones puede derivar en dos o incluso tres partidos de sanción, una ausencia sensible en un tramo clave del campeonato.

Además del castigo deportivo, el episodio pone al jugador en el centro de la escena mediática, algo que ningún futbolista busca, especialmente en un torneo tan observado como el inglés.

Expulsión de Lisandro Martínez.. Foto: REUTERS

Una noche para el olvido, pero no para ignorar

El partido ante Leeds quedará marcado no por el resultado, sino por una imagen que recorrió el planeta. Para Lisandro Martínez, se trata de una noche negra, de esas que obligan a reflexionar y corregir rápidamente en un fútbol que no perdona errores de disciplina.

La Premier League es intensidad, presión y roce permanente, pero también exige control emocional. En ese delicado equilibrio, el defensor argentino cruzó una línea que le costó caro y que ahora deberá pagar dentro y fuera del campo.