Javier Mascherano dejó de ser el DT del Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lionel Messi se quedó sin DT: Javier Mascherano anunció este martes que dejó de ser el entrenador del Inter Miami. Mediante una carta, el exmediocampista anunció su decisión y explicó los motivos detrás de su alejamiento.

Por qué Javier Mascherano renunció como DT del Inter Miami

“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami CF”, señaló Mascherano en el comunicado.

Y agregó: “En primer lugar, quisiera agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que hicieron posible que viviéramos momentos inolvidables. También quiero dar las gracias a los fans y a La Familia , porque nada de esto habría sido posible sin ellos”.

Javier Mascherano dejó de ser el DT del Inter Miami. Foto: REUTERS

“Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al Club todo lo mejor en el futuro. No me cabe duda de que el Club seguirá cosechando éxitos”, sumó Mascherano y cerró: “Les envío un fuerte abrazo a todos y gracias por todo”.

Por su parte, Jorge Mas, propietario de la institución, señaló que “Javier siempre formará parte de la historia de este Club y ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami CF” y destacó su “dedicación y trabajo diario al frente del equipo”.

“Respetamos su decisión y le agradecemos profundamente todo lo que aportó, deseándole lo mejor en su futuro profesional y personal”, añadió.

Javier Mascherano dejó de ser el DT del Inter Miami. Foto: X @InterMiami

Cabe señalar que Mascherano abandonará el club junto con el cuerpo técnico que llegó con él en enero de 2025.

Quién asumirá como director técnico en Inter Miami tras la salida de Javier Mascherano

El club de la Florida comunicó también que el argentino Guillermo Hoyos asumirá el cargo de director técnico del primer equipo para los próximos partidos.

Hoyos dirigió clubes en Argentina, México, Chile, Bolivia (también fue seleccionador nacional), Grecia y Chipre. Además, cuenta con experiencia en el desarrollo del fútbol formativo, con un paso por el Barcelona.

Desde su llegada a Inter Miami, fue el responsable de supervisar e impulsar la estructura de desarrollo profesional del club, además de desempeñarse como director deportivo hasta la fecha.

Al mismo tiempo, el director de operaciones de fútbol, ​​Alberto Marrero, asume a partir de hoy las funciones de director deportivo del Inter Miami.

Los números de Javier Mascherano en Inter Miami

En su primera temporada al mando, Mascherano condujo al club a una de las campañas más exitosas en su historia, consiguiendo dos títulos importantes, incluyendo la MLS Cup, junto con el campeonato de la Conferencia Este. Bajo su liderazgo, el equipo logró todo un récord en 2025, anotando un total de 101 goles entre la temporada regular y los playoffs, la mayor cantidad en la historia de la MLS.

En el ámbito internacional, el Inter Miami hizo historia durante su participación en el Mundial de Clubes 2025, convirtiéndose en el primer equipo de la MLS en alcanzar las rondas eliminatorias de la competición. El club también se convirtió en el primero de la Concacaf en derrotar a un rival europeo en un partido internacional oficial y el primero de Estados Unidos en obtener una victoria en el torneo.

A nivel regional, alcanzó las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y avanzó a su segunda final de la Copa de Ligas en apenas su tercera participación en la competición.