Conmoción en Boca por la gravedad de la lesión de Agustín Marchesín:

El arquero Xeneize tuvo que ser reemplazado a los 12 minutos del primer tiempo. Foto: EFE

Fue todo alegría ayer en el estreno de Boca como local en la Copa Libertadores 2026, tras derrotar 3 a 0 a Barcelona de Ecuador y así posicionarse primero en su grupo y con puntaje perfecto tras dos cotejos disputados. Sin embargo, pasados los 10 minutos del primer tiempo se produjo una jugada desafortunada donde su arquero Agustín Marchesín quiso tapar un avance del Barcelona y en la segunda jugada de ese ataque, se torció de tal manera la pierna que debió ser reemplazado.

El momento en que Agustín Marchesín se retira lesionado de la cancha. Video: X/@DiarioOle

Parte médico de Agustín Marchesín: la dura lesión del arquero de Boca

Marchesín sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha, por lo que estará cuanto menos seis meses sin jugar. La preocupación no pasa solo por el futuro inmediato del equipo que dirige Claudio Úbeda, con el Superclásico a la vuelta de la esquina (a disputarse el próximo domingo a las 17), sino por el lado de planificar el futuro para Boca con la triple competencia (torneo local, Copa Libertadores y Copa Argentina) en pleno desarrollo.

Leandro Brey será el reemplazante de Marchesín. Foto: X/BocaJuniors.

Leandro Brey será -y de hecho ya lo fue en este partido- su reemplazante de cara a los próximos compromisos y Javier García pasó de ser el tercer arquero, por lo que también podría ver acción en la famosa rotación que Claudio Úbeda plantee ante la seguidilla de partidos.

La AFA confirmó que Darío Herrera será el árbitro del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

La AFA designó los árbitros de la fecha 15 del Torneo Apertura, que tendrá como plato principal al Superclásico. En esa línea, el ente madre del fútbol argentino informó que Darío Herrera dirigirá el partido entre River y Boca en el Monumental.

Acompañando a Herrera estarán los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González, mientras que el cuarto árbitro será Juan Pafundi. En tanto, en el VAR estará Hector Paletta y en el AVAR Sebastián Habib.

Darío Herrera. Foto: NA

El experimentado árbitro estará al frente del Superclásico por séptima vez. El registro marca los siguientes números: 3 victorias de Boca, 2 empates y 1 triunfo para River. El último antecedente fue para el “Millonario”, que se quedó con el encuentro gracias a un gol de Miguel Borja de penal sancionado en el último minuto y que terminó con siete expulsados.