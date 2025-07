Opens in new window

La dura respuesta de Guillermo Francos a Pablo Toviggino, la mano derecha de Chiqui Tapia en AFA

El Jefe de Gabinete salió al cruce del dirigente de la Casa Madre del fútbol argentino luego de un tuit en su contra. Mirá lo que dijo en la nota.

Guillermo Francos. Foto: NA/Juan Vargas.

Luego de que Pablo Toviggino posteara un mensaje en su cuenta dirigido al jefe de Gabinete, en el que decía “TE deseo UN MUY FELIZ y TRISTE FINAL… PRONTO!!!”, Guillermo Francos le respondió con dureza.

“Este personaje… me dijo que tenía los dientes amarillos… en todo caso me fijaría si tiene los dedos verdes, por lo que toca…”, afirmó el funcionario nacional.

“La realidad es que me resultaba un personaje desconocido hasta que investigué en lo que hace. No dije nada que no fuera de conocimiento común de la gente. Dije, que la autorización de hinchas visitantes en una cancha era una utilización política de la AFA. Tengo alguna sospecha de que está metida en política”, siguió.

Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino Foto: AFA

“Este Toviggino me decía en su tuit que no me meta en los temas de la AFA. Pero ¿cuántos goles hizo Toviggino?. La Copa del Mundo la ganaron Messi, Di María, De Paul, todos los jugadores que intervinieron en ese equipo sensacional que le ganó a Francia. No sé qué hizo Toviggino para adjudicarse el triunfo, en todo caso se lo podría adjudicar a Scaloni, que armó un gran equipo, como Milei con su equipo de Gobierno”, señaló.

La disputa se originó luego de que Francos cuestionara el regreso del público visitante a los partidos de la Primera División: “Da la sensación que juega un rol político”, había dicho el jefe de ministros.

“Te equivocás, hombrecito de dientes amarillos. Si el Comandante y yo, jugáramos un rol político, te aseguro que el justicialismo tendría una discusión menos en sus listas de candidatos. Nosotros sólo administramos fútbol hace 8 años. Ese fútbol argentino que lleva en sus hombros, en ese breve lapso, algunos logros, como una Finalisima, dos Copas América y una Copa del Mundo”, escribió en X.