Rodolfo D'Onofrio. Foto: Redes sociales.

El presente de River volvió a dar de qué hablar después de la inesperada derrota frente a Atlético Tucumán en el Monumental. En ese contexto, quien rompió el silencio fue Rodolfo D’Onofrio, una de las voces más influyentes de la historia reciente del club.

En una extensa entrevista concedida a La Página Millonaria, D’Onofrio se refirió al malestar que se vivió en el Monumental luego del partido y sorprendió al pedir moderación en las tribunas y aconsejarle a los simpatizantes cambiar la reacción frente a las actuaciones: “Le damos de comer a los demás. ¿Para qué? Silencio“.

Duras críticas a la AFA y al arbitraje

Más allá del presente deportivo, D’Onofrio también aprovechó la entrevista para expresar su malestar con algunas decisiones recientes de la Asociación del Fútbol Argentino y con determinados fallos arbitrales.

En relación con el reconocimiento otorgado a Rosario Central como “Campeón de Liga” por haber liderado la tabla anual, el ex dirigente cuestionó con dureza el procedimiento adoptado por la AFA.

Boca Juniors vs. River Plate. Foto: REUTERS

“Vos no podés hacer campeón a alguien por decreto. No tengo nada con Rosario Central, pero no puede ser. Abrieron una puerta y dijeron: ‘Acá está el campeón’. Hay que decir las verdades”, disparó. Sus declaraciones se dieron en medio de la polémica que generó la creación de ese nuevo título por decisión del Comité Ejecutivo de la AFA.

Rodolfo D'Onofrio Foto: X @RiverPlate

D’Onofrio también recordó acciones arbitrales que, según su visión, perjudicaron a River en encuentros clave. “Hay cosas que son evidentes. El jugador de Boca en el Superclásico hace un penal tonto, pero es penal. Lo vi por televisión solo en Roma. Si yo que la veo por televisión...”, expresó, dejando en evidencia su descontento con la actuación arbitral en el clásico frente a Boca Juniors.

En la misma línea, reclamó una postura institucional más firme por parte del club frente a determinadas decisiones dirigenciales y arbitrales dentro del fútbol argentino. “Yo hubiese salido a hablar. ¿Es una crítica a mi presidente? No, pero River tiene que hacerse respetar. Yo como River no le tengo que tener miedo al presidente de la AFA”, sentenció.

El respaldo a Stefano Di Carlo y el recuerdo de Gallardo

Durante la entrevista, D’Onofrio también le dedicó palabras de apoyo al actual presidente de River, Stefano Di Carlo. “Le recomendaría al presidente tranquilidad, aplomo, sobre todo en los momentos difíciles“, señaló. Además, destacó las capacidades de su sucesor al frente del club: “Es un joven de una capacidad increíble, quiero que todos los socios de River lo sepan“.

El ex dirigente incluso reveló detalles de una conversación que mantuvo con Di Carlo en torno a la continuidad de Marcelo Gallardo antes de un Superclásico frente a Boca. Según explicó, consideraba fundamental confirmar la renovación del entrenador para blindar anímicamente al plantel.

🗨️ Rodolfo D'Onofrio sobre la renovación de Gallardo antes del superclásico: "La charla con Stefano (Di Carlo) fue 'Tenés que confirmarlo ya a Gallardo'". pic.twitter.com/8jAW80AQBs — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 5, 2026

“Se hablaba de si se iba Gallardo y estuvimos charlando con Stefano. La charla fue que tenía que confirmarlo y que no lo dejara en las manos del periodismo”, confesó. Y añadió: “Que sientan los jugadores que la confirmación es del DT y se maten por hacer las cosas bien. Yo hubiera hecho lo mismo que Stefano“.