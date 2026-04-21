La jugada polémica del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el Torneo Apertura 2026. Foto: Captura de video

La jugada de Blanco y Martínez Quarta sobre el final del Superclásico dejó enojos y pedidos de respuestas por parte del Millonario, que se sintió perjudicado.

Ante esto, este martes, River se presentó en AFA para pedir que Héctor Paletta, el árbitro del VAR que no llamó a Darío Herrera en la polémica jugada, no vuelva a intervenir en los partidos de la Banda.

Héctor Paletta. Foto: Redes sociales

Desde Viamonte dieron el ok, por lo que el juez quedará al margen de las designaciones del equipo de Núñez por un tiempo.

La jugada que reclamó todo River

Cuando el partido se moría, River fue en busca del empate con un envío frontal al área hacia la posición de Martínez Quarta, quien cuando iba a cabecear, fue empujado por la espalda por Lautaro Blanco y el defensor riverplatense cayó al piso.

La polémica del Superclásico. Video: TNT Sports

El árbitro no cobró nada y el VAR no llamó para que el juez fuera a la pantalla a revisar la jugada. Ante esto, los jugadores se juntaron para reclamarle, sin éxito, al juez.

Además, los hinchas saltaron furiosos desde las tribunas, al igual que los que se quedaron en sus casas, con mensajes desde las redes sociales.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert