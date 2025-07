Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

El boxeo argentino, unido: Maravilla Martínez y la Tigresa Acuña conmovidos por el difícil momento de la Locomotora Oliveras

Los referentes del deporte en Argentina se solidarizaron con los familiares de la exboxeadora que tiene “daño cerebral irreversible”.

Sergio Maravilla Martínez. Foto: NA.

Alejandra “Locomotora” Oliveras se encuentra en estado crítico tras sufrir un ACV isquémico y genera preocupación entre los fanáticos ya que tiene “daño irreversible” en el cerebro. En medio del dolor, los mensajes de cariño de sus colegas no tardaron en llegar.

En las últimas horas, Sergio “Maravilla” Martínez trató de motivarla con una cruda frase, mientras que Marcela “Tigresa” Acuña, se mostró muy afectada y se solidarizó con su amiga, con quien se reconcilió luego de haber mantenido un largo y público enfrentamiento.

Tigresa Acuña

La relación entre Locomotora y la Tigresa no era la mejor. Luego de una pelea en el 2008 rompieron su relación y tuvieron muchas idas y vueltas. La exboxeadora formoseña sorprendió a todos y contó que hace poco pudieron amigarse.

“Es sabido que durante mucho tiempo hemos tenido idas y vueltas, mediáticamente hablando. Pero el año pasado nos encontramos nuevamente, dimos vuelta la página y ahí empezó otra clase de relación“, aseguró.

“No te puedo decir que soy una amiga íntima, pero hemos tenido un par charlas, hablamos por redes sociales, cosas de la vida: de los hijos, de cómo está el boxeo, cosas que nos interesaban a ambas”.

Locomotora Oliveras. Foto: NA.

Por este motivo, la Tigresa se mostró muy afectada por la actualidad de la “Locomotora”: “Me lo tomé muy, pero muy mal. Me enteré por la televisión, me tomó muy por sorpresa, no lo puedo creer. Es una noticia que no tiene sentido porque el día anterior o días antes había visto por redes sociales un par de videos que había subido”.

Y agregó: “Cuando caí, me puse realmente muy mal porque no podía entender cómo una persona tan joven, con tanta fortaleza, con tanta vida, con tanta salud, esté prácticamente al borde de la muerte de un día para el otro, es algo inexplicable”.

El mensaje de Maravilla Martínez para la “Locomotora” Oliveras

El excampeón del mundo se expresó en su programa de streaming en su canal de Youtube y se mostró conmovido por la situación de su colega: “La Locomotora Oliveras está jodida, pobrecita. Yo estuve intentando conseguir el WhatsApp, pero se lo hackearon. Entonces le mandé un mensaje por Instagram para ver cómo se encuentra de salud”, dijo el peleador.

Además, Maravilla intentó motivarla y le mandó un mensaje directamente a ella y sus fanáticos: “Nadie más que vos Locomotora va a saber que ahora tenés que tirar para adelante con un par de ovarios bien puestos. Este es el momento. Ya lo hiciste un montón de veces, esto que te estoy diciendo no es nuevo. Obviamente, un problema así pasa a ser un drama, y a un verdadero drama así te enfrentaste menos veces, pero te enfrentaste y lo superaste. Es la vida, la p... madre, y a veces la vida te c... a palos”.

Por último, tuvo una frase cruda para referirse a la vida de superación de “Locomotora” y anticipó que “podrá sonar feo”. “Fuiste muy cagada a palos en la vida, y no hablo de boxeo. Y quizás lo que te pasó en la vida fue para prepararte para salir de esta. A tirar para adelante. Es eso. Dale hasta que tengas que tirar la toalla, pero para eso falta mucho. Te mandamos un abrazo”, sostuvo.