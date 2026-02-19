Indio Solari, foto NA

Carlos “Indio” Solari fue internado a sus 77 años, en el marco de la enfermedad de Parkinson que padece. El cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se encuentra en un sanatorio porteño junto a su familia

En un primer momento, Ángel De Brito había informado que había padecido un ACV, algo que fue desmentido por la familia. Sin embargo, el periodista Ari Lijalad lo desmintió al mencionar que había hablado con su familia.

“Acabo de hablar con Virginia, su esposa, me dice que es mentira. Efectivamente está con alguna internación pero haciendo unos chequeos por su enfermedad”, explicó.

El Indio Solari tiene la enfermedad de Parkinson, afección que comunicó por primera vez en 2016 durante uno de sus últimos shows. El avance de este trastorno neurodegenerativo lo hizo alejarse de los escenarios, tras una última presentación en Olavarría, Buenos Aires, durante 2017.

El comunicado de la familia del Indio Solari

Tras el revuelo generado pro la noticia de Ángel De Brito, desde el entorno del Indio Solari publicaron un comunicado.

“Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”, explica en primer lugar.

El comunicado de la familia del Indio Solari. Foto: Instagram

Y luego, agregaron: “Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado.”

Sus últimas apariciones públicas fueron a través de mensajes grabados en los recitales de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que formó tras la disolución de Los Redondos. Justamente, su último mensaje en redes tiene que ver con la comunicación del nuevo show del grupo, que será el 23 de mayo en Jesús María, Córdoba.

Además, durante agosto de 2025, se reunió con Cristina Fernández de Kirchner, tal como quedó retratado en una imagen que compartió Máximo Kirchner.